Guillermo Del Toro divorzio top secret da Lorenza Newton/ Il vincitore dell'Oscar 2018 e i suoi "segreti"

Guillermo Del Toro, il regista che ha conquistato 4 premi Oscar con "La Forma dell'acqua", preferisce stare "dietro la telecamera" anche nella vita privata

09 marzo 2018 Anna Montesano

Guillermo del Toro, regista de La forma dell'acqua (LaPresse)

Il premio Oscar per il miglior regista quest'anno è Guillermo Del Toro a conquistarlo e con questo anche altri tre per il suo figm "La forma dell'acqua". Un regista che ha alle spalle una carriera di grandi successi, che ha sempre preferito stare dietro la telecamera piuttosto che avanti e questo anche nella vita privata. "Discrezione" è da sempre la parola chiave della vita di Guillermo Del Toro, regista messicano originario di Guadalajara, che ha sempre deciso di gestire la sua vita privata lontano dai riflettori. È accaduto così con il divorzio da Lorenza Newton, madre delle sue due figlie Marisa e Mariana, arrivato circa un anno fa. Un periodo quello che non è stato semplice per il noto regista anche per i problemi di salute di suo padre, che ha portato Del Toro ad abbandonare i suoi impegni per volare in Messico e stargli vicino.

LA FORMA DELL'ACQUA, "UN LAVORO A CUI SARO' SEMPRE GRATO"

Oggi il peggio sembra essere passato per Guillermo del Toro che si gode la vittoria di una serie di Oscar per il suo film "La Forma dell'acqua", che è stato però al centro di una delicata vicenda riguardante il presunto plagio del regista. In merito a questo film, Del Toro, intervistato da Style Magazine, ha dichiarato: «Sarò sempre grato a questo mio lavoro così premiato perché ora, prima o poi, riuscirò a dirigere un film dal libro da me amatissimo di Collodi, bello come l’Italia dove mia moglie sogna sempre di andare in vacanza con me. È un miraggio che inseguo da anni e al quale ho spesso rinunciato con rammarico, ma non è detta la parola “fine” a questo mio sogno e, ripeto, un giorno o l’altro lo farò mio».

