I Nomadi/ I 55 anni della band e il ricordo di Augusto Daolio (La vita in diretta)

I Nomadi, noto gruppo musicale italiano, ospiti della puntata di oggi venerdì 9 marzo 2018 de La vita in diretta, in onda su Rai Uno a partire dalle 15.50

I Nomadi (Facebook)

Oggi, venerdì 9 marzo 2018, nuova puntata de La vita in diretta in onda su Rai Uno a partire dalle 15.50: tra i numerosi ospiti di Marco Liorni e Francesca Fialdini il gruppo musicale de I Nomadi. Tra le band nostrane più amate al mondo, I Nomadi sono stati fondati nel 1963 dal tastierista Beppe Carletti e dal cantante Augusto Daolio. Tra i gruppi musicali più longevi del panorama italiano, I Nomadi hanno pubblicato ben ottantuno album tra dischi registrati in studio o dal vivo e raccolte varie. Complessivamente, la band ha venduto oltre quindici milioni di dischi, attestandosi al terzo posto come gruppo italiano per vendite: prima di loro i Pooh con cento milioni di copie vendute e i Ricchi e Poveri con ventidue milioni di copie vendute. Fin dagli albori, il gruppo ha voluto trasmettere un messaggio di denuncia e di impegno sociale, non dimenticando comunque temi come l’amore e i sentimenti. Tra i pezzi più amati ricordiamo Io vagabondo (che non sono altro), Dio è morto (se Dio muore, è per tre giorni poi risorge), Ti voglio, Un pugno di sabbia e Un giorno insieme.

I NOMADI A LA VITA IN DIRETTA

Nel corso degli anni I Nomadi si sono rinnovati, con la band che ha visto qualche cambio in corsa. La terza vita del gruppo musicale, se così si può definire, è iniziata nel 2012, con l’annuncio del padovano Cristiano Turato come nuovo cantante. Il 25 febbraio del 2012 è stato pubblicato il disco in edizione limitata E’ stato bellissimo, contenente brani live cantati da Augusto Daolio, cantante che ha fondato la band e deceduto il 7 ottobre del 1992 a causa di un grave malore. Negli ultimi tempi sono stati pubblicati quattro album in studio (Terzo tempo nel 2012, Lascia il segno nel 2015, Nomadi. Il sogno di due sedicenni è diventato realtà nel 2015 e Nomadi dentro nel 2017) e due album dal vivo (il già citato E’ stato bellissimo nel 2012 e Così sia – XXIV Tributo ad Augusto Daolio nel 2016).A Novellara lo scorso febbraio sono stati fatti gli ultimi due concerti con Cristiano Turato, sostituito nel marzo successivo da Yuri Cilloni, già cantante dei Lato B. Lo scorso sei ottobre è stato pubblicato l’ultimo singolo Decadanza, che ha anticipato l’album Nomadi Dentro.

© Riproduzione Riservata.