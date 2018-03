IL PATTO DEI LUPI/ Su Iris il film con Vincent Cassel e Monica Bellucci (oggi, 9 marzo 2018)

Il patto dei lupi, il film in onda su Iris oggi, venerdì 9 marzo 2018. Nel cast: Samuel Le Bihan, Mark Dacascos, Jérémie Rénier e Vincent Cassel, alla regia Christophe Gans.

09 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in onda su Iris

NEL CAST SAMUEL LE BIHAN

Il film Il patto dei lupi va in onda su Iris oggi, venerdì 9 marzo 2018, alle ore 21.00. Una pellicola storica e drammatica che è stata diretta da Christophe Gans ed è stata prodotta nel 2001 da Richard Grandpierre e Samuel Hadida in Francia. Il titolo originale del film è Le Pacte des loups. Con Samuel Le Bihan, Mark Dacascos, Jérémie Rénier, Vincent Cassel, Émilie Dequenne, Jacques Perrin, Christian Marc, Karin Kriström, Philippe Nahon, Virginie Darmon e Monica Bellucci. Tra gli attori principali possiamo trovare Samuel Le Bihan, nei panni del protagonista Grégoire de Fronsac, molto noto in Francia per film come Una donna francese e M'ama non m'ama. Al suo fianco, la spalla Mani è interpretata da Mark Dacascos, esperto di arti marziali e presente in molti film 'd'azione come Double Dragon, Sabotage e la serie tv de Il Corvo. Lo spietato Jean-François è interpretato dal famoso attore francese Vincent Cassel, che ha recitato in Giovanna d'Arco, ne I fiumi di porpora e nel noto e recente La Bella e la Bestia. Una piccola parte è interpretata anche dall'attrice italiana Monica Bellucci, nota per Malèna e La passione di Cristo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL PATTO DEI LUPI, LA TRAMA DEL FILM

La vicenda si svolge in Francia durante un periodo di terrore, scatenato da aggressioni spietate ad animali ed esseri umani. Il colpevole di questa scia di porte è una bestia feroce sconosciuta, ancora non identificata e di difficilissima cattura. Nessuno, fino a quel momento, è stato in grado di imprigionarla o ucciderla. Nella regione del Gévaudan, dove le aggressioni sembrano non avere fine, viene inviato il cavaliere francede Grégoire de Fronsac (Samuel Le Bihan), accompagnato dal fido compagno Mani (Mark Dacascos). Lo scopo è quello di uccidere l'animale feroce e porre fine al massacro. Grégoire e Mani iniziano dunque una lunga e complicata indagine, non solo per scovare la besta, ma anche per comprenderne la natura. Dalle analisi da loro svolge, capiscono che si tratta di qualcosa di enorme e misterioso, qualcosa di mai visto prima di allora. A nulla valgono le trappole e i tentativi dei due uomini di catturare l'animale ma, durante le indagini i due fanno numerose scoperte interessanti, una delle quali rivela che la bestia è ricoperta di metallo e che non agisce da sola. Potrebbe infatti essere controllata in qualche modo da un essere umano. Dopo analisi, avventure e tragedie, Grégoire comprende chi è il colpevole delle innumerevoli morti, e l'identità di colui che controlla la strana bestia.

© Riproduzione Riservata.