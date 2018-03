IL SEGRETO / Anticipazioni 9 marzo: il primo incontro di Julieta e Donna Francisca

Anticipazioni Il Segreto, puntata 9 marzo; Julieta e Donna Francisca si incontrano per la prima volta nella piazza di Puente Viejo. L'antipatia è subito reciproca...

09 marzo 2018

Il Segreto

Si conclude oggi la programmazione settimanale de Il Segreto, la telenovela spagnola in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle ore 16:30 circa. Si ripartirà dalla fredda discussione tra Matias e Beatriz: il comportamento della giovane, per nulla interessata alle sorti di Marcela e del bambino in arrivo, manderà su tutte le furie il figlio di Emilia e Alfonso che chiuderà definitivamente la relazione con lei. Sarà questa la fine di una storia d'amore fin troppo complicata? In attesa di scoprire gli sviluppi del caso, a Los Manantiales Hernando continuerà ad essere preoccupato per la situazione economica delle sorgenti e sulle richieste del suo usuario. Camila cercherà di stargli vicino, ma il padrone di casa continuerà a tenere nascoste a moglie e figlia le vere condizioni dell'azienda di famiglia. La situazione potrebbe presto sfuggirgli di mano...

IL SEGRETO: DONNA FRANCISCA INCONTRA JULIETA

La nuova stagione de Il Segreto è ufficialmente iniziata grazie all'entrata in scena del triangolo amoroso formato da Saul, Prudencio e Julieta. E come ogni grande amore che si rispetti non potrà mancare l'antagonista principale, una persona destinata a creare problemi alla coppia regina. E chi potrebbe essere secondo voi? Certo, sarà proprio lei, l'unica e insostituibile Donna Francisca senza la quale la telenovela spagnola non avrebbe alcun senso. La dark lady si troverà oggi nella piazza di Puente Viejo, dove Adela ha organizzato una fiera per favorire lo scambio dei propri prodotti tra i vari agricoltori. Saul e Prudencio, seguendo il consiglio di Raimundo, convinceranno anche la Montenegro a parteciparvi e sarà proprio qui che la donna farà il suo primo incontro con Julieta: con atteggiamento altezzoso, la ricca signora le offrirà l'elemosina ma si troverà di fronte ad una persona fiera e per nulla intimorita, che non rifiuterà quel denaro. Lo scontro sarà inevitabile e fin da subito il passato tornerà alla mente di Francisca. Come non pensare ai tanti diverbi con la sua odiata levatrice Pepa?

