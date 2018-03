IMMATURI LA SERIE/ Anticipazioni 9 marzo 2018: ci sarà per tutti un lieto fine? (finale di stagione)

Immaturi la serie, anticipazioni del 9 marzo 2018, in prima tv assoluta. Piero e Virgilio scoprono qualcosa di più sul passato; Serena corre da Gigi. Cosa succederà agli altri amici?

Immaturi la serie, in prima Tv assoluta su Canale 5

IMMATURI LA SERIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, venerdì 9 marzo 2018, andrà in onda l'ultimo episodio di Immaturi la serie in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, ma prima di scoprire le anticipazioni ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Claudia viene informata che Simona è stata tolta dal programma sperimentale e decide di dedicarsi alla ricerca dell'altra parte dei soldi. Sceglie inoltre di non chiarire con Piero quanto accaduto in precedenza, anchese il dj cerca di farle comprendere le sue ragioni. Intanto, Daniele ha incontri sempre più frequenti con il padre, ma è Francesca a risultare determinante per la sua decisione di allontanarsi dal vizio del gioco.

Fra i due le cose sembrano andare alla grande e Francesca infatti approfitta di un momento di intimità per dargli le chiavi del suo appartamento. Fa l'errore però di non ricordare che nel cassetto in cui le ha riposte c'è anche la medaglia del gruppo ed è costretta così a raccontare la verità. Daniele non reagisce bene e decide di allontanarsi. Intanto, Lorenzo ha modo di parlare con Luisa a viso aperto e scopre che ha frainteso il suo incontro con la ex, ma decide di non dirle nulla. La donna infatti sembra felice del suo imminente matrimonio con Flavio, notizia che lascia Lorenzo senza parole. Grazie ad un evento fortuito, l'amico rimane inoltre a dormire nel suo appartamento per la notte e la mattina successiva ha modo di parlare con il pilota. Scopre dalle sue parole che potrebbe avere un'altra storia in corso, ma non sa come dirlo a Luisa e sceglie di parlarne con il padre. Intanto, Serena è sempre più convinta di non amare più il marito e decide di incontrare Gigi di nascosto.

La situazione precipita anche per Piero, pressato da Cinzia perché chiuda la relazione con la moglie. Così da una nuova menzogna si ritrova a coinvolgere Francesca, che finge di essere la consorte per allontanare Cinzia. Fra Francesca e Daniele sembra ormai tutto risolto. I due decidono infatti di andare in un locale notturno, dove l'insegnante ha un approccio fisico pesante con la donna, convinto di poterla usare. Francesca è distrutta e in lacrime, ma per fortuna incontra Oscar, che ha intanto iniziato una relazione con il suo migliore amico. Virgilio invece contesta a Piero la sua decisione di mentire a Cinzia e lo allontana. Doriana però gli fa capire di essere in errore, ma al tempo stesso Virgilio si riavvicina ancora una volta alla moglie. Serena invece viene colpita da un malore durante un'uscita con un'amica e realizza di essere incinta. Prima di parlarne con il marito dice tutto a Gigi, ma quest'ultimo reagisce male quando scopre che potrebbe non essere il padre. Diverse ore dopo, Piero e Virgilio si trovano in auto insieme e decidono di fermarsi casualmente nel locale in cui lavora Claudia. Il dj reagisce con sdegno a questa nuova scoperta e decide di lasciarla a sua volta.

ANTICIPAZIONI DEL 9 MARZO 2018, EPISODIO 8

Siamo arrivati al finale di stagione e per i protagonisti di Immaturi la serie vuol dire soprattutto l'esame di maturità. Riusciranno a superare lo scoglio scolastico? Alcuni sembra proprio che faranno più difficoltà degli altri, senza considerare che ci sono in ballo ancora diverse situazioni romantiche da risolvere. Per affrontare l'ultimo step, il gruppo di amici decide di trascorrere i giorni precedenti all'esame nella stessa casa al mare di tanti anni prima. Un nuovo evento fortuito porta Piero e Virgilio a scoprire una verità rimasta nascosta. I due amici scoprono infatti che Anita, la ragazza per cui avevano litigato al Liceo, ha invece tradito il dj con Stefano, attualmente sacerdote ed al suo fianco per questo evento. La serata si concluderà con un confronto aperto fra tutti gli amici, soprattutto riguardo al loro futuro. Serena confiderà quindi le sue perplessità riguardo agli ultimi eventi, ma grazie alle parole dei suoi più cari affetti deciderà alla fine di tornare da Gigi. Anche Virgilio concluderà che il suo posto è solo al fianco della moglie, mentre Daniele è ricaduto nello stesso vortice del gioco. Luisa scoprirà che Flavio la tradisce?

