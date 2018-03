Ieri oggi italiani, Rita Dalla Chiesa/ "Non si urlerà mai, parleremo delle eccellenze italiane"

Rita Dalla Chiesa e Maurizio Costanzo padroni di casa di Ieri oggi italiani su Rete 4 a partire da lunedì 19 marzo in seconda serata. In studio Roberto Olla e Turchese Baracchi

09 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa, che torna su Rete 4, con un nuovo programma dal titolo "Ieri oggi italiani", dal 19 marzo, in seconda serata, con Maurizio Costanzo, al settimanale Nuovo, ha anticipato qualche succoso particolare sulla sua nuova avventura in tv: "Nel mio programma non si urlerà mai. Parleremo delle eccellenze italiane: siamo un Paese che ne ha molte, eppure spesso ce lo dimentichiamo. Ci sarà spazio per parlare di cinema, teatro, cibol, televisione. In studio, con me, c'è anche lo storico Roberto Olla che lavora molto anche con il Tg5 e che possiede filmati interessanti da non perdere. Poi c'è l'opinionista Turchese Baracchi, che, era con me, ai tempi di Forum: è una ragazza in gamba, molto 'pepata'. L'emozione della conduttrice Mediaset, al momento del suo ritorno in tv, è davvero tangibile: "Costanzo mi ha fatto molti complimenti che mi ho riempita di gioia [...]. Ho ritrovato tutti, dai tecnici alla sarta, e avevo i lucciconi. L'emozione è sempre una cosa bella quando si lavora in tv, vuol dire che credi ancora in quello che fai"

GLI AMICI VERI DELLA TV

Rita Dalla Chiesa, per prendere parte al nuovo progetto di Costanzo, Ieri oggi italiani, temporaneamente sospenderà la collaborazione con La Vita in diretta su Rai1, dove ha ricoperto, per diversi mesi, il ruolo di opinionista, accanto ai conduttori Francesca Fialdini e Marco Liorni. La popolare presentatrice può contare sull'affetto sincero di pochi ma veri amici all'interno del mondo dello spettacolo: da Mara Venier ad Antonella Clerici, da Al Bano a Loredana Lecciso a Gianni Togni. Speciale il legame con l'ex marito Fabrizio Frizzi, rientrato, da qualche mese, alla guida de L'Eredità dopo la malattia: "Ci sentiamo quasi tutti i giorni, abbiamo un ottimo rapporto. Telefono anche Carlotta, la sua compagna: fanno parte della mia famiglia. Credo che nel momento della malattia Fabrizio abbia raccolto l'affetto di tutto il mondo dello spettacolo e di un amico: Carlo Conti. Lui ha preso il suo posto sostituendolo in quel periodoe poi ha fatto un passo indietro. Tanto di cappello: nessuno di questi tempi rinuncia ad una poltrona. Il gesto di Carlo è il segno di una profonda amicizia"

IERI OGGI ITALIANI SU RETE4

Maurizio Costanzo, Rita dalla Chiesa sono i protagonisti di "Ieri Oggi Italiani" da lunedì 19 marzo in seconda serata su Rete4. La storia, il costume e la società del Paese, con rari documenti d'epoca e molti ospiti in studio, sono il cuore del nuovo programma di Rete4 ideato da Maurizio Costanzo. Nel corso delle puntate, ognuna dedicata ad un tema specifico - la famiglia, lo sport, il cibo, la politica, la televisione, il cinema, l’amore, la musica - Rita Dalla Chiesa, con il consueto stile che la contraddistingue, ripercorrerà il passato mettendo in luce i fatti più importanti che hanno segnato l’Italia del ‘900 e del nuovo Millennio. Un percorso lungo più di un secolo, tra testimonianze ed immagini tratte da rari documenti d’epoca. Tra gli ospiti: Alda D’Eusanio, Giusy Versace, Totò Schillaci, Iva Zanicchi, Filippo Lamantia, Irene Pivetti, Ricky Memphis, Cecilia Rodriguez, Annalisa Minetti, Giulia De Lellis e molti altri.

© Riproduzione Riservata.