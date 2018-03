Immaturi 2/ Anticipazioni: la seconda stagione ci sarà? Gli ascolti non al top preoccupano i fans

Immaturi 2, la seconda stagione della fiction di canale 5 ci sarà? Gi ascolti non al top preoccupano i fans ma gli autori starebbero già scrivendo la sceneggiatura.

09 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Immaturi

La seconda stagione di Immaturi ci sarà? Oggi, venerdì 9 marzo, in prima serata su canale 5, va in onda l’ultima puntata di Immaturi e in attesa di scoprire cosa accadrà ai maturandi, i fans si chiedono se sarà realizzata la seconda stagione. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Tgcom24 Giancarlo Scheri, sulla futura realizzazione di Immaturi 2, ha detto: “Siamo talmente soddisfatti di questa fiction che stiamo già scrivendo la seconda serie”. Tuttavia, gli ascolti inducono ad essere prudenti. La fiction, infatti, non ha raccolti ascolti eccellenti perdendo spesso la sfida con Raiuno. Dopo aver perso la sfida con Superbrain, Immaturi ha perso anche contro Sanremo Young. La scorsa settimana, inoltre, la penultima puntata di Immaturi, è stata seguita da 2.946.000 spettatori pari al 12.3% di share. Di fronte a tali ascolti, Mediaset deciderà di realizzare ugualmente Immaturi 2?

IMMATURI 2, FINALE APERTO DELLA PRIMA STAGIONE?

Cosa accadrà nell’ultima puntata della prima stagione di Immaturi? In attesa di capire se Immaturi 2 verrà realizzata, i fans si attendono di vedere un finale aperto nell’ultimo appuntamento. Il giorno degli esami di maturità è sempre più vicino. I maturandi decidono di trascorrere le ultime ore prima dell’esame nella villa in cui si erano distratti vent’anni prima. Piero score così che Anita, anni prima, non l’ha tradito con Virgilio ma con Stefano, oggi Padre Stefano. Per gli amici, le ultime ore prima degli esami sono ricche di preoccupazione. Oltre a non aver studiato, tutti sono alle prese con i problemi di cuore. Francesca spera di ricucire il suo rapporto con Daniele mentre Piero capisce di essere ormai innamorato della Russo. Virgilio decide di lasciare Doriana che potrebbe essere sua figlia mentre Serena continua ad essere divisa tra l’amore che prova per Gigi e il desiderio di una vita agiata che può garantirle il marito. Luisa e Lorenzo, infine, sono innamorati l’uno dell’altra ma non riescono a confessare i propri sentimenti. Cosa accadrà, dunque, nell’ultima puntata? Ci sarà un finale aperto con scelte sorprendenti da parte dei maturandi per dare la possibilità agli sceneggiatori di sbizzarrirsi con la seconda stagione?

© Riproduzione Riservata.