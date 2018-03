Livia Firth e il giornalista accusato di stalking erano amanti/ Marco Brancaccia: "Non l’ho mai minacciata!"

Livia Firth e il giornalista accusato di stalking erano amanti: Marco Brancaccia respinge le accuse e racconta la relazione avuta con la moglie del premio Oscar Colin Firth.

Anche Livia Giuggioli Firth, produttrice cinematografica, imprenditrice ma soprattutto moglie del premio Oscar Colin Firth ha vissuto la sua profonda crisi matrimoniale. A far venire a galla le crepe nella relazione della coppia, insieme da 20 anni e con due figli, sarebbe stata proprio la denuncia di stalking che Livia fece nei confronti del giornalista dell'Ansa Marco Brancaccia. Tra il 2015 ed il 2016, la Giuggioli decise di separarsi "brevemente" dal marito e proprio in quel periodo ebbe una relazione con l'uomo, amico di infanzia, che poi l'avrebbe perseguitata. A far venire a galla la storia è stato qualche giorno fa il quotidiano Repubblica, ripercorrendo le tappe di quella denuncia per stalking, avanzata dai coniugi Firth nel 2016 a carico di Brancaccia, con l'accusa di "atti persecutori" nei confronti di Livia. Secondo le accuse, l'uomo avrebbe trasformato la vita della sua ex amante in un vero e proprio inferno con continue telefonate, messaggi ed intimidazioni, tale da creare presso la donna il terrore di essere perseguitata e spingerla a cambiare abitudini di vita. Sempre secondo le accuse, Brancaccia rifiutava la fine della loro storia e per questo avrebbe minacciato Livia Firth di rovinare la sua reputazione ma anche il suo matrimonio sfruttando il suo ruolo di giornalista. Per mesi l'attivista avrebbe preferito tacere, fino a quando lo scorso maggio il giornalista avrebbe mandato una mail al marito Colin contenente alcuni scatti senza veli della moglie. Da lì la denuncia e l'apertura di un'inchiesta da parte della procura di Roma che ha di recente chiuso le indagini. Ovviamente la notizia ha fatto il giro del mondo non tanto per la presenza di un presunto stalker nella vita di Livia, quanto per la crisi matrimoniale, fortunatamente superata, avuta con Colin.

MARCO BRANCACCIA RESPINGE LE ACCUSE

Di contro, Marco Brancaccia che oggi rischia fino a 4 anni di reclusione nega e respinge ogni accusa nei suoi confronti. "Mi ha denunciato per averla perseguitata, ma l’ha fatto per paura che io potessi dire ciò che lei mi aveva rivelato sul suo matrimonio e sul suo lavoro", ha rivelato il giornalista a La Stampa a proposito di Livia Firth. Lo stesso ha raccontato di quella loro amicizia lunga una vita. Poi il 55enne ha spiegato: "È successo che, dopo anni di frequentazioni, il nostro rapporto è cambiato. All’improvviso, una sera, dopo una festa a casa sua. Abbiamo iniziato una relazione che è durata circa un anno, da luglio 2015 a giugno 2016". Si è trattata dunque di una storia clandestina che avvenne, a detta di Brancaccia, durante il suo matrimonio con Colin Firth. "Certo, Livia mi raccontava che il suo matrimonio non aveva più nulla di romantico e che avrebbe voluto divorziare. Intanto ci vedevamo di nascosto", ha aggiunto il giornalista, che oggi vive in Brasile. All'improvviso però, quella relazione segreta finisce, per volere della donna e senza dare alcuna spiegazione al suo amante. "Ci rimango male, ma non ho mai fatto nulla di quello di cui mi accusano". A sua detta, da settembre 2016 sarebbero stati solo due i messaggi inviati su Whatsapp, un sms per gli auguri di compleanno ed una mail al marito: "Ho scritto a Colin a febbraio dello scorso anno dopo averli visti insieme in televisione. Non ero lucido, stavo male, così in una mail gli ho raccontato tutto della relazione che avevo avuto con Livia allegando anche una foto di lei, assolutamente non un nudo. Lui mi ha risposto dopo pochi giorni, è stato cortese. Ha scritto: “Mi hai fatto soffrire ma ho capito che stai soffrendo anche tu”", ha rivelato. Quello, a detta di Brancaccia, fu l'ultimo contatto con i Firth, fino a quando nell'aprile dello scorso anno le forze dell'ordine bussarono alla sua porta sequestrandogli pc e telefoni. "Non l’ho mai minacciata in nessun modo", ribadisce ora con forza.

