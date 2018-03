Lo chiamavano Jeeg Robot/ Su Rai 3 il film con Claudio Santamaria (oggi, 9 marzo 2018)

Lo chiamavano Jeeg Robot: il film di Gabriele Mainetti va in onda in prima visione tv su Rai 3 questa sera, venerdì 9 marzo, alle 21.20. Ecco la trama del film.

09 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Claudio Santamaria nel film

NEL CAST CLAUDIO SANTAMARIA

Questa sera, venerdì 9 marzo 2018, su Rai 3 andrà in onda in prima visione tv, alle ore 21.20, il film “Lo chiamavano Jeeg Robot” realizzato nel 2016 da Gabriele Mainetti, che ne ha curato la regia e la produzione. Il film è stato realizzato da Rai Cinema con il contributo del MIBACT, ed è stato distribuito anche fuori dall'Italia dalla Lucky Red. Il protagonista del film è Claudio Santamaria che interpreta il ruolo di Enzo Ceccotti, mentre Ilenia Pastorelli è Alessia. Nel cast figurano anche Luca Marinelli (lo Zingaro) e Stefano Ambrogi (Sergio). “Lo chiamavano Jeeg Robot” ha incassato 83 mila euro nel solo primo giorno di programmazione, e alla fine del periodo di distribuzione si è posizionato al 31simo posto per i migliori incassi della stagione. Il film è stato interamente girato a Roma, dove è anche ambientato.

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT, LA TRAMA DEL FILM

Alessia, una ragazza disturbata che ha subito violenze sessuali, vive con suo padre Sergio, un piccolo delinquente che vive di espedienti criminali. Anche Enzo è un ladruncolo che un giorno, cercando di fuggire dopo il furto di un orologio, cade nel Tevere in mezzo a una macchia di rifiuti tossici. Dopo quell'episodio si rende conto di aver acquisito una forza sovrumana e soprattutto di non poter essere ferito né ucciso. Nel frattempo Sergio propone a Enzo un lavoro che deve svolgere per lo Zingaro, il boss malavitoso del quartiere. Mentre cerca di recuperare della cocaina da due fratelli extracomunitari che l'avevano ingerita, Sergio viene ucciso. Alessia cerca rifugio a casa di Enzo, il quale non la vorrebbe tra i piedi ma piano piano si affeziona a lei. Quando Alessia scopre che Enzo ha dei poteri straordinari lo soprannomina Hiroshi Shiba, come il protagonista di uno dei suoi cartoni animati giapponesi preferiti, “Jeeg Robot d'acciaio”.

