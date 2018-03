MISSION/ Su Rai Movie il film con Robert De Niro e Jeremy Irons (oggi, 9 marzo 2018)

Mission, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 9 marzo 2018 alle ore 21,10. Nel cast: Robert De Niro, Jeremy Irons e Liam Neeson, alla regia Roland Joffé. Il dettaglio.

09 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ROBERT DE NIRO

Il film Mission va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 9 marzo 2018, alle ore 21.10. Una pellicola storica e drammatica che è stata prodotta nel Regno Unito nel 1986 per la regia di Roland Joffé. La colonna sonora è opera del compositore romano Ennio Morricone e comprende il famoso brano musicale intitolato "Gabriel's Oboe". Gli attori che hanno recitato nei ruoli principali sono Robert De Niro, Jeremy Irons, Liam Neeson, Ray McAnally e Aidan Quinn. Il regista Roland Joffé, è stato premiato con la "Palma d'oro" al festival cinematografico di Cannes. Ha inoltre ottenuto una candidatura al Premio Oscar come "miglior regia" e una nomination anche al Golden Globe. Robert Bolt, autore del soggetto e della sceneggiatura del film, ha vinto il Golden Globe per la "migliore sceneggiatura". Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MISSION, LA TRAMA DEL FILM

Il gesuita Padre Gabriel (Jeremy Irons) vuole organizzare una missione per cercare di convertire le tribù locali. Il compito è alquanto difficile, già dai primi contatti l'etnia dei Guarani ha mostrato diffidenza ed ostilità. Padre Gabriel non si arrende e, grazie alla sua pazienza riesce a conquistarsi la fiducia della tribù e, accompagnato dal suono dolce del suo oboe, sale fino alla sommità delle Cascate Iguazu. Il territorio è battuto da tempo dal mercenario Rodrigo Mendoza (Robert De Niro), che ha sempre lucrato contrattando con il governatore del posto la vendita di esseri umani indigeni. Quando Rodrigo scopre suo fratello tra le braccia della ragazza che ama, lo sfida a duello e lo ammazza. La tragedia avvenuta fa molto soffrire Mendoza che, consumato dal rimorso, cade in una profonda depressione autodistruttiva. Sarà proprio il suo incontro con il padre gesuita a ridargli speranza e la voglia di andare avanti e, per scontare i suoi peccati, Mendoza decide di accettare la proposta di padre Gabriel e di seguirlo nella missione. Presi i voti, Rodrigo resta con padre Gabriel e con il gesuita Fielding (Liam Neeson), inizialmente i guerrieri non si fidavano di lui, vedevano in Mendoza il nemico di sempre poi, vedendo quanto l'uomo fosse cambiato e con quanta umiltà si rivolgesse loro, viene perdonato e accettato dalle tribù al pari degli altri padri gesuiti. Con il Trattato di Madrid le cose cambiano, i religiosi e le etnie locali devono lasciare le terre ai ricchi proprietari europei che, comunque, ammirano l'operato dei gesuiti. Inaspettatamente, il cardinale Altamirano e la stessa delegazione del Portogallo e della Nuova Spagna non riconoscono l'ordine religioso dei Gesuiti, chiedono la sospensione della missione e invitano le tribù dei Guarani ad abbandonare il territorio. Padre Gabriel non ha intenzione di tirarsi indietro e lo vuole fare in maniera pacifica e senza violenza, padre Fielding e Mendoza, invece, sono disposti a tutto. Quando vengono attaccati dai portoghesi e dagli spagnoli, Mendoza mette da arte i voi presi e prende il comando per difendere la missione. Ne consegue un feroce massacro, lo stesso padre Gabriel muore proprio mentre è a capo di un corteo pacifico. I soldati devono eseguire gli ordini e sparano sul gruppo. I Guarani scampati alla morte sono costretti a ritirarsi nella giungla per sottrarsi alla crudeltà degli invasori.

