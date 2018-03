Myriam Catania incinta?/ Secondo figlio da Quentin Kammerman... la voglia di allagare la famiglia è tanta

Myriam Catania, mamma del piccolo Jacques, potrebbe essere incinta per la seconda volta del compagno Quentin. La voglia di allargare la famiglia è tanta. Cicogna in arrivo?

09 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Myriam Catania, protagonista al cinema con “Anche senza di te”, si gode le gioie della maternità, coccolando il piccolo Jacques, nato lo scorso 13 maggio, frutto dell'amore con il compagno Quentin Kammerman. Il settimanale Spy, in edicola questa settimana, ha immortalato l'attrice e la sua famiglia in giro con delle forme decisamente morbide, un pancino sospetto che potrebbe far pensare ad una seconda gravidanza. Che ci sia la voglia dei neo genitori di bruciare le tappe accogliendo, per la seconda volta, a distanza di poco tempo, la cicogna? La coppia si è conosciuta due estati fa ed è stato subito colpo di fulmine. Da allora non si sono più separati. L'attrice vive a Roma, il compagno a Parigi, ma distanza, almeno al momento, non sembra costituire un ostacolo insormontabile. “Lui è passione allo stato puro, è la mia energia” ha detto la Catania, recentemente, convinta di essere apprezzata come mamma, moglie e donna. Un effetto benefico, sicuramente, sull'umore e, perché no, sulla professione, nelle grandi scelte che possono cambiare la vita, in meglio ovviamente! Il matrimonio con Luca Argentero (12 anni insieme, di cui 5 di fidanzamento e 7 da marito e moglie) ormai sembra una lontana chimera.

MAMMA PER LA SECONDA VOLTA?

Myriam Catania è diventata una donna più sicura, consapevole delle proprie possibilità grazie all'incontro con il compagno Quentin ma soprattutto per la nascita del figlio Jacques come confessato, questa settimana, al sito Gay.it: "Mi ha cambiata totalmente e finché una donna non la vive, non potrai mai capirlo. La gravidanza l'ho vissuta quasi come un viaggio interiore, ma mi rendo conto che poi ogni storia è diversa. Jacques è la cosa più bella che la vita mi ha regalato (Myriam si commuove, ndr)". Negli scorsi giorni, anche il settimanale Oggi, ha lanciato l'indiscrezione di una possibile seconda imminente gravidanza dell'attrice romana: "Sono una mamma che vive d'istinto. Cerco di avere equilibrio in tutte le cose che faccio, anche se ultimamente sto iniziando ad essere un po' più severa di quello che avrei immaginato, ma niente di maniacale. Mi sono scoperta una brava mamma". Come tutti i neo genitori, l'ex moglie di Luca Argentero temeva di non essere all'altezza di un ruolo pieno di responsabilità: "Come tutte le cose che non conosci, ero spaventata. Avevo paura. In fondo non sapevo neanche che carattere avrebbe potuto avere il mio cucciolo".

