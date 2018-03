Nemo, Nessuno escluso/ Anticipazioni 9 marzo: la notte elettorale di Lucci e reportage sull'omicidio Kuciak

Nemo, nessuno escluso torna in onda oggi, venerdì 9 marzo, in prima serata su Raidue: la notte elettorale di Lucci e il reportage sull'omicidio Kuciak tra i servizi.

09 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Nemo, nessuno escluso

Nemo - nessuno escluso, torna in onda venerdì 9 marzo alle 21.20 su Rai 2, con Enrico Lucci e Valentina Petrini. Ospiti della tredicesima puntata del programma di approfondimento sociale di Raidue sono il giornalista Vittorio Zucconi e l’attrice Ilenia Pastorelli. Tanti i servizi, le inchieste e i reportage che verranno trasmessi nel corso del nuovo appuntamento con Nemo – Nessuno escluso. Tra i servizi della serata ci sarà il reportage, realizzato tra Slovacchia e Calabria sull’omicidio del giovane giornalista Jan Kuciak, ucciso insieme alla fidanzata Martina Kušníro. Il duplice omicidio sarebbe avvenuto per le indagini che il giornalista stava svolgendo sul malaffare calabrese. Sul palco di Nemo – Nessuno escluso salirà la giornalista di "Repubblica" Federica Angeli che, da anni, vive sotto scorta per i suoi articoli contro la mafia. Si passerà, poi, alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo. Enrico Lucci, infatti, ha seguito la notte elettorale di vincitori e vinti. Valentina Petrini, invece, condurrà i telespettatori in Polonia dove si svolge un corso antiterrorismo che raduna chi si oppone all'Europa multiculturale e meticcia.

NEMO, NESSUNO ESCUSO: GLI ALTRI SERVIZI DEL 9 MARZO

Marco Maisano porterà i telespettatori di Nemo, nessuno escluso in Calabria dove le famiglie della ‘Ndrangheta lasciano pascolare le vacche sui terreni altrui per imporre il proprio potere. In seguito al servizio, si cercherà così di capire come mai il Movimento 5 Stelle abbia conquistato le regioni del sud. Selenia Orzella farà trascorrere ai telespettatori dei momenti in compagnia di una rappresentante di sex toys per conoscere più da vicino questi strumenti. Giuseppe Ciulla, invece, si dirigerà nel distretto delle carni di Modena per raccontare lo sfruttamento degli immigrati nel mondo del lavoro. Carmen Vogani e Gregorio Romeo, invece, racconteranno il rapporto tra i catanesi e Sant’Agata con il giornalista Pietrangelo Buttafuoco che parlerà dell’argomento con un personale monologo. Ane Irazabal e Cosimo Caridi, infine, sveleranno cosa hanno scoperto in Gambia dove un numero sempre maggiore di donne del Nord Europa si reca alla ricerca di giovani e aitanti uomini.

