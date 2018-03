Omicidio Gianni Versace/ Anticipazioni del 9 marzo: la scelta di Donatella

Omicidio Gianni Versace - American Crime Story, anticipazioni del 9 marzo, in prima Tv su Fox Crime. Donatella cerca il proprio spazio nel brand di famiglia.

Omicidio Gianni Versace - American Crime Story

OMICIDIO GIANNI VERSACE - AMERICAN CRIME STORY, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 9 marzo 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Omicidio Gianni Versace - American Crime Story, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Ascesa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Andrew Cunanan (Darren Criss) si trova a San Diego e festeggia il suo compleanno in una villa extra lusso. Fa il bagno nudo in piscina e sceglie uno dei vestiti dal suo guardaroba accessoriato. Norman Blachford (Michael Nouri) intanto prepara i festoni per celebrare l'evento, a cui ha invitato alcuni dei suoi amici più facoltosi, fra cui David Gallo (Terry Sweeney). Cunanan riferisce poi alla sua amica Elizabeth (Annaleigh Ashford) di voler conquistare David Madson (Cody Fern), a cui ha intenzione di presentarsi come curatore di interni. Coinvolge anche Jeffrey (Finn Wittrock) nella sua finzione, chiedendogli di indossare un paio di scarpe costose ed un regalo in vista. Il ragazzo inizia a nutrire dei sospetti quando Cunanan gli rivela di aver parlato di lui al giovane architetto come di un giovane ufficiale della Marina ancora in servizio. Fra Jeff e David nasce subito una forte intesa, mentre Andrew è impegnato a rendere tutto perfetto. Dopo aver sniffato cocaina, viene messo in riga da Gallo, che gli sottolinea come sia un semplice dipendente di Norman e non un suo pari.

Mostra poi una forte gelosia nel vedere David e Jeff parlare insieme, ma viene interrotto da Lee Miglin (Mike Farrell). Una volta soli, Andrew fa delle richieste a Norman in base alla loro relazione, sicuro di aver sacrificato l'amore dei genitori per lui. Il miliardario però gli rivela di aver scoperto il suo vero nome ed il suo passato, ma gli propone comunque un vitalizio mensile più alto e la possibilità di ritornare al college. Dopo aver lasciato Norman, Jeff scopre che Andrew ha inviato una cartolina romantica a suo padre e gli annuncia di volersi trasferire a Minneapolis. Dopo aver fatto la sua proposta a David ed essere stato rifiutato, Cunanan inizia ad avere le prime visioni ed ossessioni su Versace, che incarna tutto quello che ha sempre voluto: successo, soldi e amore. Distrutto dalla droga ed al verde, cerca di riprendere i rapporti con Norman, che di contro chiama la polizia. Cunanan raggiunge quindi casa della madre e dopo aver cercato di dirle come si sente, decide di non dirle nulla e le dà il suo addio.

ANTICIPAZIONI DEL 9 MARZO 2018, EPISODIO 7 "ASCESA"

Dopo aver affrontato una lunga parentesi sulla vita di Andrew, le sue menzogne ed il suo crollo emotivo e psicologico, siamo pronti a ritornare alla famiglia Versace. Cunanan è stato infatti il protagonista assoluto degli ultimi episodi, così come la sua psicologia ed il vortice che lo spingerà poi a compiere diversi ed efferati omicidi, fra cui in ultimo quello dello stilista. Esiste una sorta di connessione fra Donatella Versace e il futuro killer del fratello. Quella sensazione di essere sempre inferiori di fronte alla grandiosità di un uomo che ha saputo rendere immortale il suo cognome. Eppure per Donatella la morte di Gianni sarà motivo per tirarsi fuori da certe dinamiche, pensieri che forse l'hanno spinta a credersi sempre estranea all'interno dell'impero della moda creato dal fratello. Cunanan invece affronterà l'omicidio dello stilista al culmine della sua rabbia, dopo disperati e impossibili tentativi di eguagliarlo. Nel precedente episodio si è infatti reso conto di non avere niente che Versace è riuscito ad ottenere nella sua vita, anche quel compagno di lunga data che ha cercato inutilmente in David.

