PAOLO BONOLIS / Lancia una nuova frecciatina a Barbara d'Urso: "Lei ci segue sempre, grazie!"

Paolo Bonolis ha lanciato una nuova frecciatina a Barbara d'Urso, colpevole di non lanciare Avanti un altro nei minuti finali del suo programma Pomeriggio Cinque.

09 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Paolo Bonolis

Che il rapporto tra Paolo Bonolis e Barbara d'Urso non sia dei migliori è fatto noto al pubblico di Canale 5. Già qualche mese fa, infatti, il conduttore di Avanti un altro era stato oggetto di un'evidente frecciatina nei confronti della collega che ogni ogni giorno la precede nel palinsesto televisivo della rete ammiraglia Mediaset. Dopo che Luca Laurenti si era presentato in studio imitando la Carmelita nazionale, infatti, Bonolis si era espresso in maniera scarcastica nei suoi confronti, rimproverandola per una dimenticanza non da poco: "Grazie che ogni sera ci lanci dalla tua trasmissione e dici che dopo veniamo noi. Grazie mille. Proprio carina sempre gentile". Parole al vetriolo, con le quali Paolo accusava la d'Urso di non lanciare mai Avanti un altro nei minuti finali del suo seguitissimo Pomeriggio Cinque. E, a quanto pare le cose non sono affatto cambiate a distanza di qualche mese...

LE NUOVE ACCUSE DI PAOLO BONOLIS

Qualche tempo fa Paolo Bonolis aveva lanciato una chiara frecciatina a Barbara d'Urso, accusandola di non lanciare il programma Avanti un altro da lui stesso condotto. Pare proprio che tali parole non abbiano sortito nessun effetto sulla Carmelita, che è ricaduta nell'errore. Solo qualche ora fa, infatti, il conduttore l'ha criticata nuovamente: "Barbara d’Urso, lei ci segue sempre e soprattutto con grande entusiasmo ogni giorno ci ricorda…" Si tratta certo di un'affermazione sarcastica, notata e riportata da vari profili social che si occupano di gossip, causando una divertente discussione tra gli utenti del web. Sono in molti a pensare che questa volta, dopo essere stata chiamata in causa per ben due volte, la chiacchieratissima conduttrice di Pomeriggio Cinque avrà qualcosa da dire nei minuti finali del suo programma e che potrebbe lanciare finalmente Avanti un altro, anche se a modo suo. Dovremo dunque aspettarci un botta e risposta al suo collega?

© Riproduzione Riservata.