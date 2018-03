PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 9 marzo 2018: Cancro con Saturno opposto, Gemelli al top

Oroscopo di oggi, venerdì 9 marzo 2018, di Paolo Fox. Previsioni segno per segno: Cancro con Saturno opposto, Pesci in vena di emozioni, Gemelli protagonisti. Che giornata sarà?

09 marzo 2018 Redazione

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 9 MARZO 2018

Ora andiamo ad analizzare da molto vicino l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Lo facciamo cercando di capire cosa accadrà segno per segno, partendo da Sagittario e Pesci Il Sagittario, un segno di fuoco, passa anche questo venerdì in grande ascesa grazie a Mercurio, Venere favorevoli. Quelli che sono stati male e sono stati dubbiosi in amore possono dare il via agli incontri che saranno favoriti in questa settimana. Attenzione però a riconoscere quelli che possono essere situazioni interessanti in grado di rendere più semplice la vita di tutti i giorni. I Pesci che dal 20 febbraio si sono dati da fare nel lavoro riceveranno buoni risultati. Oggi avrete qualche sbandamento ma sabato e domenica avete ottime stelle. Chi è single deve ricordare che tutti gli incontri che nascono nel 2018 possono essere speciali. Per avere delle novità nella vita dovete però cercare di non mettere la testa sotto la sabbia.

PESCI IN VENA DI EMOZIONI, CHI SCENDE E CHI SALE

Voltiamo pagina e andiamo ad osservare chi scende e chi sale per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L'Acquario è alla ricerca di una nuova stabilità a livello di sentimenti nonostante questo potrebbero arrivare delle situazioni molto interessanti. Anche i Pesci sono in un momento dove si vivono emozioni e possono arrivare delle risposte immediate e di sicuro impatto. Giornata di crescita, ennesima, per il Sagittario che è in un momento in cui si sente lanciato verso vette altissime. Anche chi è stato male può avere la sua risposta in questo momento. Cresce anche lo Scorpione che potrebbe in questo fine settimana vivere alcune giornate davvero molto interessanti. Bisogna stare attenti al weekend che può regalare delle soddisfazioni dal punto di vista sentimentale, sono favoriti gli incontri ma bisogna essere in grado di cogliere le occasioni quando arrivano di fronte ai nostri occhi.

GEMELLI PROTAGONISTI, TOP E FLOP

Parte dai top e flop l'analisi dell'oroscopo di oggi venerdì 9 marzo 2018. Andiamo quindi ad analizzare quanto detto dal noto astrologo Paolo Fox nella sua rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele. Stelle molto interessanti per l'Ariete che ha sia Mercurio che Venere positive e con la Luna che è decisamente favorevole. Buona giornata anche per i Gemelli che si trova a vivere un weekend dove si potrebbe riemergere da grandi protagonisti. Nonostante questo un po' di agitazione può portare a rovinare anche situazioni decisamente positive. L'opposizione di Saturno nel segno di Cancro può portare all'allontanamento da persone molto interessanti sotto diversi punti di vista. Giornata decisiva per il Leone questa, dove potrà giovare della presenza positiva di Luna, Mercurio e Venere. Il momento presente è decisamente interessante, ma si rischia con piccoli errori di rovinare tutto.

