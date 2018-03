Patrizia Pellegrino, cannagate Isola dei Famosi/ "Importante parlarne in tv, mio fratello è morto per droga"

Patrizia Pellegrino si esprime sul canna gate dell'Isola dei famosi. Diciannove anni fa il fratello dell'attrice è morto per colpa della droga. Eva Henger:"fatto bene a dire la verità ma..."

09 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Patrizia Pellegrino (Facebook)

Anche Patrizia Pellegrino si è espressa sul “canna-gate” che ha travolto l’Isola dei Famosi. L’attrice campana, al teatro con Un moglie da rubare, ha parlato della sua tragedia personale: 19 anni fa il fratello Aldo è morto a causa della droga. “Quel giorno ero all’estero in vacanza con i miei figli. I miei genitori non mi volevano dare la notizia la telefono perché avevano paura della mia reazione. Quindi mi chiesero di tornare prima: l’ho saputo appena sono rientrata ed è stato un doloro immenso. Lui aveva solo 39 anni”, ha racconto la Pellegrino a Nuovo. Dalle pagine del settennale l’attrice si rivolge ai giovani, che spesso fanno ricorso a sostanze stupefacenti per sentirsi più forti, invitandoli a stare lontani da tutto ciò che fa sballare: “È un gioco maledetto. Poi la maggior parte delle volte si rischia di andare oltre lo spinello, per provare sensazioni forti e diventare schiavi della cocaina, dell’eroina… Si può morire”, ha aggiunto Patrizia Pellegrino.

Francesco Monte a rischio?

Patrizia Pellegrino pensa che sia importante sfruttare la visibilità mediatica del “canna-gate”: “Se c’è una persona che si stanno avvicinando a uno spinello e riusciamo a fargli venire paura è già una vittoria, è una famiglia salvata. Perché quando il male entra in gioco, non è a rischio solo il ragazzo ma lo sono tutti quelli che gli stanno vicino”, ha detto a Nuovo. Al settimanale l’attrice ammesso che il caso dell’Isola dei Famosi ha riaperto vecchie ferite legate alla morte del fratello: “Sentendo parlare della droga mi è venuta la pelle d’oca. Il mio shock personale è talmente difficile da superare che ancora adesso affrontarlo mi fa tanto male”. La Pellegrino ha poi aggiunto di non comprendere la posizione di Francesco Monte: “Se fosse vero ciò che ha fatto, non capisce che questa vicenda ha una doppia faccia? È un pericolo per la sua carriera, che adesso è in bilico soprattuto per lui stesso. Perché credo che sentirà sempre di aver voglia di provare cose nuove…”.

Eva Henger ha sbagliato il momento

Sulle pagine d Nuovo, Patrizia Pellegrino ha commentato anche il comportamento di Eva Henger, che ha accusato Francesco Monte di aver fumato delle canne in diretta tv, durante la puntata serale dell’Isola dei famosi. L’attrice ha detto che, al posto dell’ex pornodiva, non si sarebbe esposta così senza un confronto con la produzione: “Quando partecipi a una trasmissione così importante e seguita, prima di esporti per una situazione del genere devi parlane in privato con gli addetti ai lavori. Io non avrei fatto di testa mia”. Alcuni accusano Eva Henger di aver mentito, ma la Pellegrino vuole escludere questa possibilità: “Sarebbe tremendo”. Secondo l’attrice, la Henger si è lasciata prendere dalla negatività del momento delle nomination: “Da mamma io l’avrei perdonato. Insomma Eva ha fatto bene a confessare la sua verità, ma ha sbagliato il momento in cui l’ha detto”, ha concluso nell’intervista a Nuovo.

