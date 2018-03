Pomeriggio 5/ Ultima puntata settimanale per Barbara D'Urso

Oggi, venerdì 9 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso.

09 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, venerdì 9 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso. Ieri il programma pomeridiano ha fatto compagnia a 2.033.000 spettatori con il 18% di share nella prima parte, a 2.414.000 spettatori con il 18.9% nella seconda parte, e a 2.450.000 spettatori con il 17.1% nella terza parte. Ieri Carmelita non ha ha praticamente parlato dell’Isola dei famosi, lasciando spazio ad altri argomenti. Ma il pubblico da casa non ha gradito: “Barbara ascolta Striscia e non fare pure tu la svicolona! Ci offendi facendo la gnorri”, ha scritto un utente sul profilo Instagram della conduttrice. Inoltre in molti si sono lamentati delle interviste a Lando Buzzanca e a Manuel Casella: “Ma gli vertici Mediaset non guardano queste schifose interviste fatte di pomeriggio, quando tutti ragazzi sono acasa?! Non esiste nessuno chi può fermare il fiume di fango che sta invadendo le nostre case via cavo tv?!”, ha scritto un utente sulla pagina Facebook del programma.

Barbara D'Urso a Striscia la notizia

Dopo la diretta di Pomerggio 5 Barbara D’Urso ha pubblicato un video sul suo profili Instagram in cui si è intrufolata negli studi di Striscia la Notizia alla caccia del 16esimo tapiro: “A caccia di tapiri e gabibbi nel mondo di Striscia Buona serata! #striscialanotizia #tapiro#gabibbo #colcuore”, ha scritto la D’Urso commentando la breve clip. Tra i numerosissimi commenti e le molte critiche, qualcuno apprezza il look casual mostrato dalla conduttrice: “Finalmente nei panni da persona come tante... acqua e sapone e tuta... brava divertiti anche per noi”. Un altro internauta, invece, ha insinuato che Carmelita si sia offese per l’ultimo tapiro che le ha consegnato Valerio Staffelli a inizio settimana: “Volevo proprio dire che il tapiro l’ha talmente irritata secondo me che cerca di buttarla nuovamente sull’autoironia... ma il popolo non è così bue…”, ha scritto un altro utente, commentando il video.

