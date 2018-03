Quarto Grado/ Anticipazioni 9 marzo: la strage di Cisterna, Antonella ha ripreso conoscenza

Quarto Grado torna in onda oggi, venerdì 9 marzo, in prima serata su Rate 4: Gianluizi Nuzzi e Alessandra Viero si occupano della Strage di Cisterna dopo il risveglio di Antonella.

Oggi, venerdì 9 marzo, in prima serata su Rete 4, torna in onda Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano ad occuparsi della strage di Cisterna, nel giorno dei funerali delle piccole Martina e Alessia, uccise dal padre Luigi Capasso prima che si togliesse la vita. Il programma di Rete 4 torna su quanto accaduto dopo il risveglio di Antonella Gargiulo. La donna, secondo quanto comunicato dai medici, è vigile anche se non può ancora respirare autonomamente e parlare. Antonella, al momento, non sa ancora che le sue bambine sono state uccise dal marito contro il quale aveva presentato una serie di esposti. A tal proposito, continua la polemica sulla non protezione ricevuta dalla donna. Quarto Grado cercherà di capire che cosa non ha funzionato e se qualcuno avrebbe potuto impedire la tragedia che è poi avvenuta.

QUARTO GRADO ANTICIPAZIONI: IL CASO DI RENATA RAPPOSELLI

Altro caso di cui si occuperanno Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nel nuovo appuntamento di Quarto Grado è quello di Renata Rapposelli, la pittrice anconetana scomparsa il 9 ottobre 2017 e ritrovata senza vita un mese dopo a Tolentino (Macerata). Dopo mesi di indagini, gli inquirenti hanno arrestato il figlio e l’ex marito intorno ai quali si erano concentrate le indagini sin dai primi giorni della scomparsa. I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di concorso in omicidio volontario e soppressione di cadavere. Il figlio e l’ex marito di Renata Rapposelli, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, sarebbero stati incastrati da una serie di intercettazioni in seguito alle quali gli inquirenti non avrebbero avuto dubbi sulla colpevolezza.

