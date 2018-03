RITA RUSIC E VITTORIO CECCHI GORI/ Tornano insieme in tv, ma anche nella vita privata? (Sabato Italiano)

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori, Sabato Italiano: i due ex produttori cinematografici saranno ospiti della puntata di Sabato Italiano, programma condotto da Eleonora Daniele.

09 marzo 2018 Fabio Morasca

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori a Sabato Italiano (Web)

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori saranno ospiti della puntata di Sabato Italiano, programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, che andrà in onda sabato 10 marzo 2018. L'ex produttore cinematografico fiorentino apparirà per la prima volta in televisione dopo il malore che l'ha colpito lo scorso 25 dicembre, per la precisione, un'ischemia cerebrale che ha provocato un problema cardiovascolare e che l'ha costretto ad un ricovero al Policlinico Gemelli di Roma durato circa due mesi. Vittorio Cecchi Gori è stato dimesso dall'ospedale una settimana fa. L'ex presidente della Fiorentina ed ex marito di Rita Rusic, che l'ha assistito durante la sua degenza in ospedale insieme a Mario, uno dei loro due figli, ha già rilasciato una serie di dichiarazioni pubbliche dopo essere tornato a casa. Queste sono state alcune delle recenti dichiarazioni rilasciate da Cecchi Gori a Il Corriere della Sera: "Come sto? Suvvia, bene, ho ripreso anche colore... Sono stato fortunato, il fisico è forte, nonostante tutto, un tempo ti veniva un colpo e morivi, altroché".

VITTORIO CECCHI GORI A IL CORRIERE DELLA SERA

Sempre in occasione di quell'intervista, Vittorio Cecchi Gori ha confermato le parole di Rita Rusic, affermando di aver recuperato il rapporto con l'ex moglie e anche con il figlio Mario. Riguardo quest'ultimo, Vittorio Cecchi Gori ha trascorso insieme al figlio un periodo pari a circa un mese: "È rimasto con me per un mese intero, un miracolo, e anche questo è merito di Rita. Quando la salute ti chiama, un pochino di cose si vedono in maniera diversa. Anche le persone, sì". A causa della degenza in ospedale, Vittorio Cecchi Gori ha riacquisito una forma fisica corretta, perdendo circa 15-20 chili. L'ex produttore ha ammesso di aver perso alcuni buone abitudini, come fare sport ad esempio, prima di avvertire il grave malore. Vittorio Cecchi Gori, stando sempre alle sue dichiarazioni, ha dichiarato di aver problemi di salute anche ad un ginocchio e che dovrebbe, quindi, farsi operare nuovamente. Considerando ciò che ha vissuto, però, l'ex produttore appare restio davanti all'idea di fare ritorno subito in ospedale.

RITA RUSIC E LA PRECEDENTE INTERVISTA A SABATO ITALIANO

Rita Rusic, invece, ad inizio anno, aveva già preso parte ad una puntata del programma condotto da Eleonora Daniele. In quell'occasione, l'ex produttrice cinematografica ed ex attrice parlò del matrimonio con Vittorio Cecchi Gori, del loro divorzio e dei loro figli, approfittando dell'occasione anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Rita Rusic, in quell'occasione, si scagliò contro i media che avevano riportato notizie false riguardo un presunto divorzio milionario. Queste furono le dichiarazioni dell'ex produttrice: "Il fatto del mio divorzio miliardario è una fesseria, lo posso dire perché i documenti sono pubblici. Io non ho preso un euro dal divorzio, dopo diciott'anni e mezzo di matrimonio, dopo anni che abbiamo lavorato sempre assieme, io non ho avuto niente, lo posso dire ufficialmente senza nessun tipo di problema. Mi sono dovuta reinventare a 50 anni, inventarmi un'attività, non è facile ricominciare da capo, con un divorzio a zero lire, senza una casa, senza niente, e nonostante tutta la fatica anche la beffa oltre l'inganno, è veramente ridicolo".

