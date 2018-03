SANDRA MILO/ "Mica la mia vita è finita, potrei ancora perdere la testa per un uomo!"

Sandra Milo si racconta in vista del suo 85esimo compleanno, un traguardo caratterizzato da grandi successi e dal desiderio di non farsi ancora da parte.

09 marzo 2018 Annalisa Dorigo

L'11 marzo spegne le sue prime 85 candelina ma Sandra Milo non intende farsi da parte, continuando ad essere un personaggio amatissimo nel mondo del spettacolo e del cinema. In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la dita rilancia un bilancio della sua carriera, della sua vita privata e delle sorprese delle quali è stata protagonista negli ultimi mesi. Nono si sarebbe mai aspettata, infatti, il successo nel film di Gabriele Muccino 'A casa tutti bene' per una parte che in un primo momento non avrebbe voluto accettare. Ma perché voleva rifiutare e dopo ha cambiato? Lei stessa lo confessa al tabloid: "Dopo avere letto il copione, ero convinta che non fosse nelle mie corde (...) Eppure Gabriele è stato bravissimo a convincermi e si è rivelato un eccellente regista. In più mi ha promesso di trascorrere due meravigliosi mesi a Ischia con tanti protagonisti del cinema italiano. E lì ho trovato una grande amica". Il riferimento della Milo si riferisce a Sabrina Impacciatore, conosciuta durante le riprese ma diventata un punto fermo nella sua vita.

SANDRA MILO E IL SUO SEGRETO DEL SUCCESSO

Sandra Milo non è impegnata solo al cinema, ma prosegue anche il suo impegno a teatro dove attualmente sta recitando nello spettacolo 'Mamma... ieri mi sposo!". Una carriera che non conosce pausa e che deve il merito soprattutto alla sua stupenda famiglia. Lei stessa infatti ammette: "Affronto la vita col sorriso e mi nutro dell'amore per i miei eredi. Loro sono tutto per me. E ora sono anche nonna, mio figlio Ciro mi ha donato il mio primo e unico nipotino". La Milo confessa inoltre di sentirsi ancora molto forte e piena di vitalità, tanto da sentire il desiderio di realizzare ancora molto progetti, uno dei quali riguarda la sfera privata. La musa di Fellini, infatti, non esclude di poter innamorarsi ancora: "Mica la mia vita è finita, da un giorno all'altro potrei perdere la testa", dichiara aggiungendo un altro progetto in cantiere ovvero la recitazione in un musical, "sarebbe un sogno per me".

I RICORDI

Nell'intervista a Nuovo, Sandra Milo racconta quelli che sono i suoi più bei ricordi, a partire dalla collaborazione con il grande Federico Fellini, che l'ha resa una delle icone del cinema italiano: "Ne ho tantissimi, sono stata fortunata. Ho avuto una vita davvero speciale. Ma senza dubbio il momento più felice è stato proprio la nascita dei ragazzi". Tra i tanti successi e le soddisfazioni, è dunque la famiglia a rappresentare il più bel ricordo a partire dai suoi tre figli Debora, Ciro e Azzurra. E sul futuro, invece, l'attrice ha ancora molti progetti da realizzare dal punto di vista professionale: oltre al teatro e al musical, di cui vorrebbe essere protagonista, confessa di avere già in cantiere un film con Diego Abatantuomo dal titolo 'Un nemico che ti vuole bene'. E difficilmente sarà questa la sua ultima avventura al cinema: "Se mi fermo mi annoio, solo la sera mi dedico a un buon libro", ammette senza dubbio l'insostituibile attrice.

