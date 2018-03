SOSSIO ARUTA/ Uomini e Donne: il cavaliere si sente usato, il web risponde: “chi la fa l'aspetti”

Al trono over di Uomini e Donne, Sossio Aruta ha accusato Federica di essere stato usato. Ma sul web il vittimismo del calciatore non è stato accolto.

09 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Sossio Aruta

Nella puntata di ieri del trono over di Uomini e Donne è andato in scena un nuovo Sossio Aruta Show. Il calciatore non è riuscito a stare seduto sulla sedia, quando al centro dello studio si è seduta Federica per parlare della sua conoscenza con Valter. Ma la dama è uscita anche con Sossio, che se l’è presa perché la dama bionda gli ha preferito l’altro: “Io sono troppo sincero e diretto, doveva uscire con me e invece è uscita con lui ma doveva dirmelo. È falsa e bugiarda, io sapevo che doveva uscire con Marco non con Valter”, ha detto Aruta visibilmente seccato. A mettere un po’ di benzina sul fuoco ci ha pensato Gemma, mettendo qualche dubbio a Valter: “Federica dammi retta, lui è troppo posato, pulitino, compostino, diplomatico, non si sbilancia, non so se poi ti accendi fuori lo studio. Invece Sossio è uno che ti fa divertire e te vuoi divertirti”. Valter però risponde di sapere cosa vuole e come fare per ottenerlo.

Sossio si sente usato?

Dopodiché è Sossio a prendere la parola: “Qui passo per lo st***o e invece mi sfruttano. Mi sento preso in giro e sono arrabbiato. Mi sento usato”, ha detto il calciatore rivelando di aver ballato con Federica in camera d’albergo. Ma il tentativo di Sossio di passare come vittima non è stato accolto dal popolo del web: “Sossio che si sente usato dalle donne!!! Ma per favore... se fino ad ora le hai scartate come i cioccolatini. Capitolo (voce del verbo capitolare) per le risate #siamoseri Sossio mi stai comunque simpatico” e “Sossio poverino si sente usato.... chi la fa l'aspetti!”, hanno scritto un utente su Twitter. E ancora: “Sossio, lascia perdere la storia dell'uomo oggetto che non sei credibile #uominiedonne” e “Vabbè, Sossio ferito e scandalizzato perché una frequenta più persone, mi sentiranno ridere fino in Paraguay #uominiedonne”. Non manca qualche critica anche per Federica: “Sossio va beh è Sossio ma Federica a 37 anni andare a #uominiedonne Over a cercare l'amore ma chi ti crede?!”

