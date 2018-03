STRISCIA LA NOTIZIA/ Luca Abete nelle università italiane con il suo tour motivazionale

Striscia la notizia torna questa sera venerdì 9 marzo, alle 20.40 su Canale 5. Ficarra e Picone presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.

09 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Luca Abete

Questa sera, venerdì 9 marzo 2018, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia condotta da Ficarra e Picone. Ieri sera l’appuntamento con il tg satirico di Antonio Ricci è stato seguito da una media di 4.578.000 spettatori con uno share del 17.9%. Il programma di Mediaset, giunto al suo trentesimo anno di messa in onda, ha registrato una nuova sconfitta rispetto al competitori di Rai 1 “I Soliti Ignoti – Il Ritorno”, che ha ottenuto 5.268.000 spettatori con il 20.7% di share. Complice della vittoria del gioco di Rai 1 l’attesa per la nuova puntata di “Don Matteo 11”, che è andata in onda subito dopo il quiz di Amadeus. Stasera nello studio di Canale 5, oltre ai due conduttori, ritroveremo anche le due veline-ballerine Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate del Gabbibo durante la sigla finale.

Luca Abete e il nuovo tour #noncifermanessuno

Ieri, giovedì 8 marzo, è partita la quarta edizione del suo tour motivazionale #noncifermanessuno di Luca Abete, inviato di Striscia. “Ho capito negli anni che i ragazzi non hanno bisogno dei soliti consigli, ma di buoni esempi. Per questo da quattro anni giro l’Italia, per raccontare la mia storia - ha raccontato Abete a La Stampa - Ero uno studente come loro e come tutti avevo un sogno. L’ho inseguito e infine raggiunto tra tante difficoltà che non mi hanno scoraggiato, anzi mi hanno reso più forte, determinato e consapevole di quanto sia possibile essere artefici della propria fortuna. La mia storia può essere quella di moltissimi ragazzi. È per questo che voglio che l’ascoltino più orecchie possibili”. Il primo appuntamento del tour, che quest’anno ha come temo conduttore il sorriso, si è tenuto all’Università Bicocca di Milano, mentre oggi all’Università di Parma. Ecco le prossime tappe del tour: Salerno 14 marzo; Cosenza 15 marzo; Bari 21 marzo; Urbino 22 marzo, Chieti 12 aprile, Napoli 17 aprile, Campobasso 8-10 maggio, Roma 22 maggio. Il progetto di Luca Abate genera anche iniziative di solidarietà concreta promuovendo azioni benefiche a sostegno del Banco Alimentare: frazie al food donor Penny Market Italia e all’interazione degli utenti sul sito ufficiale sarà possibile donare migliaia di kit merenda per bambini in difficoltà (nel 2017 furono raccolti invece ben 15 mila chili di riso).

