Sanremo Young/ Diretta e ospiti terza serata: Carlo Conti e Massimo Ranieri

Sanremo Young, diretta e ospiti terza serata: accanto ad Antonella Clerici ci saranno Carlo Conti e Massimo Ranieri che duetterà con i giovani cantanti.

09 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Sanremo Young - Antonella Clerici

Sanremo Young, dopo la pausa della scorsa settimana quando non è andato in onda per lasciare spazio ad uno speciale di Porta a Porta per le elezioni politiche del 4 marzo, torna in onda oggi, venerdì 9 marzo, alle 21.25 su Raiuno con la semifinale. Antonella Clerici torna al Teatro Ariston per condurre la terza serata di Sanremo Young lasciando la conduzione de La prova del cuoco a Federico Quaranta. Per la semifinale di Sanremo Young, Antonella Clerici potrà contare sulla presenza di due super ospiti. Ci saranno, infatti, Carlo Conti che, dopo aver condotto tre fortunate edizioni del Festival di Sanremo, torna all’Ariston nelle vesti di giudice speciale e Massimo Ranieri. L’istrionico artista napoletano, impegnato con la tournée dal titolo “Sogno e son desto”, si esibirà al fianco dei giovani cantanti di SanremoYoung.

SANREMO YOUNG, IL MECCANISMO DELLA SEMIFINALE

Dopo gli addii di Sharon e Alexéf nella prima serata e Eleonora Pieri e Matteo Markus Bok, nella seconda, a cercare di conquistare la finale di Sanremo Young saranno Rocco, Raffaele Renda, Ouiam, Bianca Moccia, Luna Farina, Elena Manuele, Zaira e Leonardo De Andreis. Come accaduto nelle precedenti serate, gli otto talenti ancora in gara interpreteranno brani celebri del Festival di Sanremo, supportati dalla SanremoYoung Orchestra, interamente composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni e diretta dal Maestro Diego Basso. L’Academy, giuria di SanremoYoung, composta da Mara Maionchi, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Marco Masini, Cristina D’avena, Angelo Baiguini, Mietta, Elisabetta Canalis, Ricchi e Poveri e Baby K giudicherà le esibizioni dei cantanti insieme al pubblico che potrà esprimere la propria preferenza attraverso il televoto. Anche la SanremoYoung Orchestra giudicherà le esibizioni. Il preferito dell’orchestra e dei cantanti potrà scalare di una posizione nella classifica generale.

LA NUOVA VITA DI ANTONELLA CLERICI

Per condurre Sanremo Young, Antonella Clerici parte per Sanremo il mercoledì mattina e torna a Roma il sabato. Un vero e proprio tour de force per la bionda conduttrice che, ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni ha raccontato di avere tanti progetti in ballo. “Sto cominciando a lavorare su un programma di prima serata per l'autunno. Sarà un “people show” con le atmosfere e le emozioni di “Il treno dei desideri” (lo show condotto dalla Clerici tra il 2006 e il 2008, ndr). Poi con Carlo Conti e Fabrizio Frizzi c’è l’idea di condurre insieme tre o quattro puntate di “I migliori anni”. Ci piacerebbe fare una cosa insieme, quando Fabrizio si rimette bene in salute. Ma prima a giugno dovrò rinnovare il mio contratto con la Rai”, ha spiegato la Clerici annunciando cambiamenti per poter stare più vicina al compagno Vittorio e alla figlia Maelle.

