TRANSPORTER: EXTREME/ Su Italia 1 il film con Jason Statham (oggi, 9 marzo 2018)

Transporter: Extreme, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 9 marzo 2018. Nel cast: Jason Statham, Amber Valletta e Matthew Avery Modine. Il dettaglio della trama.

09 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

JASON STATHAM NEL CAST

Il film Transporter: Extreme va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 9 marzo 2018, alle ore 21.25. La pellicola è stata diretta dal regista francese Louis Leterrier. Il ruolo del protagonista è interpretato dall'attore britannico Jason Michael Statham, a completare il cast ci sono Amber Valletta, Matthew Avery Modine, Jason Flemyng e Alessandro Gassmann. Il film è il secondo di una trilogia, il primo episodio risale al 2002 e si intitola "The Transporter", il terzo ed ultimo è stato realizzato nel 2008 e si intitola "Transporter 3". Le riprese del film sono state effettuate in parte in Francia ed in parte in Florida. Per la sua realizzazione sono stati spesi oltre trenta milioni di dollari mentre l'incasso totale si aggira intorno ai 90 milioni di dollari. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

TRANSPORTER: EXTREME, LA TRAMA DEL FILM

Dopo essere stato per anni un ex-mercenario, Frank Martin (Jason Statham) decide di cambiare lavoro. Trova impiego come autista alle dipendenze di personaggio politico molto noto, si tratta del ministro Billings, un uomo che ha raccolto un largo consenso grazie al suo impegno e alla sua serietà. Tra i numerosi impegni a cui il ministro deve assolvere, c'è quello relativo alla lotta alla droga. E' il momento di dare un segnale forte e chiaro al suo paese e, per questo motivo, il ministro Billings sta lavorando affinché vengano approvate nuove leggi che possano assicurare pene severe per colpire il traffico di stupefacenti e chiunque faccia uso di droghe. Il compito di Frank non è soltato quello di scortare il ministro ma anche di essere al servizio di tutta la famiglia Billings. Tra i compiti assegnatigli, c'è quello di fare da scorta alla moglie del ministro, Audrey (Amber Valletta), e al loro bambino. Ogni giorno Frank deve accompagnare a scuola il figlio del ministro e lo deve proteggere da ogni pericolo. Accade che un giorno il ragazzino viene rapito da una pericolosa banda criminale. In realtà l'obiettivo dei malviventi è il senatore Billings ma si servono del bambino per raggiungere il loro scopo. Il piano dei criminali è di facile attuazione, basta iniettare al ragazzino un virus contagioso che porta a morte certa e poi rispedire il piccolo a casa. Il virus mortale, che agisce a distanza di qualche ora, farà morire tutti i membri della famiglia Billings e il piano riuscirebbe alla perfezione. Il ministro Billings, che doveva partecipare ad una conferenza indetta per affrontare il tema del commercio di droga, avrebbe contagiato tutti i presenti, quindi sarebbe morto non soltanto lui ma anche tutti i rappresentanti politici delle maggiori nazioni sud-americane. Sarà proprio Frank Martin ad agire, intervenendo tempestivamente per evitare il peggio e salvare la vita al ministro Billings, alla sua famiglia e a tutte le persone impegnate a combattere il traffico di droga.

