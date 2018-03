UN POSTO AL SOLE / Diego confessa i suoi sentimenti per Rossella (Anticipazioni 9 marzo)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 9 marzo: Diego respinge ancora Rossella ma poco dopo si sfoga con Raffaele, parlandogli dei sentimenti per l'amica.

09 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Le ultime puntate di Un posto al sole hanno tenuto i telespettatori con il fiato sospeso, soprattutto grazie alla gradita decisione di Angela e Franco di concedere una seconda possibilità al loro rapporto. La coppia non solo tornerà a convivere a Palazzo Palladini, insieme alla figlia Bianca, ma convolerà presto a giuste nozze, dando il giusto sviluppo ad una longeva relazione. Ma l'ultimo appuntamento settimanale, che Rai 3 trasmetterà questa sera a partire dalle ore 20:40 circa, sarà soprattutto caratterizzato dalle conseguenze dei momenti di passione vissuti da Anita e Vittorio. Dopo essersi lasciata andare, la giovane apparirà fredda e distaccata, quasi pentita per quanto accaduto. Il suo comportamento convincerà il figlio di Guido del ruolo che Luca potrebbe avere nelle scelta della sua giovane amica...

UN POSTO AL SOLE: DIEGO È INNAMORATO DI ROSSELLA

Dopo essersi lasciata andare alla passione con Vittorio, nella puntata di Un posto al sole di oggi Anita farà un passo indietro e respingerà il ragazzo. Del Bue avrà le idee abbastanza chiare sulle ragioni di questo comportamento, individuando il Luca Grimaldi le cause del malessere della Falco. Eppure il poliziotto potrebbe nascondere un segreto davvero sorprendente: di cosa si tratterà? L'appuntamento di questa sera della soap partenopea concederà ampio spazio alle coppie giovani, motivo per cui assisteremo ancora alla decisione di Diego di respingere Rossella. Quest'ultima, che proverà dei sentimenti molto forti per il vicino di casa, se ne andrà delusa e triste da una visita a casa Giordano: Diego non sembrerà affatto interessato a lei, ma poco dopo la sua partenza il giovane si aprirà con Raffaele confessandogli qualcosa di ben diverso. Gli costa molto tenere Rossella a distanza ma considerando che Patrizio è ancora innamorato di lei e spera di riconquistarla, non può fare altro...

