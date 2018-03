UNA VITA / Teresa mette le cose in chiaro con Fernando: lei ama Mauro! (anticipazioni 9 marzo)

Anticipazioni Una Vita, puntata 9 marzo: Fernando tenta di corteggiare Teresa, dopo averla liberata da ogni accuse. Ma la maestra mette subito le cose in chiaro...

09 marzo 2018 Redazione

Una Vita

Non sono certo mancati i colpi di scena nelle ultime puntate di Una Vita che oggi sanciranno un parziale lieto fine per la vicenda legata alla denuncia contro Teresa: grazie all'intervento di Fernando, che ha compiuto delle indagini grazie all'aiuto di alcuni investigatori privati, la maestra potrà essere scagionata da ogni accusa e liberata. Il benefattore della scuola dimostrerà infatti che la caduta del palcoscenico è stata causata dall'intervento di alcuni malviventi. La maestra potrà così tirare un respiro di sollievo e festeggiare la ritrovata libertà: se non fosse stato per il suo amico, nulla di tutto questo sarebbe accaduto, motivo per cui Fernando si sentirà autorizzata a corteggiarla senza troppe remore. Ma Teresa metterà fin da subito le cose in chiaro con lui: tra loro non potrà esserci nulla di sentimentale perché il suo cuore batte solo per Mauro.

UNA VITA: CELIA RIFIUTA FELIPE

Saranno particolarmente ricche le trame della puntata di Una Vita di oggi, nella quale assisteremo ad un nuovo tentativo di riconciliazione da parte di Felipe. L'avvocato inviterà a cena Celia, nella speranza che lei possa concedergli una seconda possibilità dopo la sbandata con Huertas. Ma la donna avrà le idee particolarmente chiare a tal proposito, rifiutando senza esitazione la proposta del marito. A Felipe non toccherà fare altro che leccarsi le ferite tentando un nuovo approccio proprio con la ex domestica dei Palacios ma anche Huertas gli concederà un due di picche respingendolo. Simon comincerà a fare delle domande a Fabiana, sembrando particolarmente interessato per alcune donne che hanno abitato nel quartiere. La sua attenzione sembrerà rivolta soprattutto verso Juliana, ma quali saranno le ragioni di questo strano interesse sul passato della pasticcera e della sua famiglia? Cosa nasconde il giovane maggiordomo dei Valverde?

© Riproduzione Riservata.