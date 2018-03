UOMINI D'AMIANTO CONTRO L'INFERNO/ Su Rete 4 il film con John Wayne (oggi, 9 marzo 2018)

Uomini d’amianto contro l’inferno, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 9 marzo 2018. Nel cast: John Wayne, Vera Miles e Katharine Ross, alla regia Andrew V. McLaglen. Il dettaglio.

09 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

JOHN WAYNE NEL CAST

Il film Uomini d'amianto contro l'inferno va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 9 marzo 2018, alle ore 16.35. Si tratta di una pellicola (titolo originale: Hellfighters) prodotta da Robert Arthur nel 1968 con la regia di Andrew V. McLaglen mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati realizzati da Clair Huffaker. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Leonard Rosenman, la fotografia è frutto del lavoro di William H. Clothier e nel cast figurano John Wayne, Vera Miles, Katharine Ross, Jim Hutton e Bruce Cabot. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UOMINI D’AMIANTO CONTRO L’INFERNO, LA TRAMA DEL FILM

Chance Buckman è il capo operativo di un apprezzato gruppo di tecnici americani che sono specializzati nello spegnimento di pozzi petroliferi evitando così di incorrere in catastrofiche conseguenze per tutto l’ambiente. Chance nel corso degli anni ha saputo portare a termine un numero considerevole di operazioni in tale ambito, diventando un vero e proprio punto di riferimento nel settore. Purtroppo anche lui non è in insensibile al passare degli anni così con estrema sofferenza decide di lasciare il gruppo operativo restando tuttavia nella società per occuparsi prettamente di questioni economiche e burocratiche. Di ritirarsi ad una vita maggiormente tranquilla tuttavia non ha ancora voglia anche perché la sfera sentimentale negli ultimi anni gli ha riservato diverse delusioni a partire dal doloroso divorzio consumatosi con la moglie. A prendere il suo posto dirigenziale nel gruppo operativo della società, è Greg Parker con il quale peraltro c’è un ottimo rapporto visto che ha preso in sposa sua figlia Tish. Parker se la cava abbastanza bene non facendo pesare più di tanto l’addio del bravissimo Chance. Tuttavia, ben presto per il gruppo operativo arriva un’operazione decisamente proibitiva che richiede enorme esperienza sul campo ed una certa praticità. Infatti, il gruppo dovrà recarsi nell’America del Sud ed in particolare in Venezuela per spegnere cinque pozzi petroliferi contigui. Un’operazione che per il momento il giovane Parker non ha ancora mai affrontato per cui si decide di far ritornare eccezionalmente in azione il vecchio Chance. A rendere il tutto ancora maggiormente difficoltoso ci si mettono i guerriglieri venezuelani ed i loro continui attacchi sovversivi nei confronti del Governo di Caracas. Questa non sarà soltanto l’ultima operazione di Chance ma si rivelerà una ottima occasione per migliorare i rapporti con la ex moglie ritrovando un vecchio feeling.

© Riproduzione Riservata.