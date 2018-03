Uomini e Donne/ Gemma Galgani non perde la speranza, arriverà l'amore? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani, dopo aver chiuso definitivamente con Giorgio Manetti, non perde la speranza di poter trovare di nuovo l'amore.

09 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani

Gemma Galgani non perde le speranze di poter trovare l’amore. La dama ha vissuto dei momenti davvero difficili nelle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne, ma appare pronta a concedersi un’altra possibilità per poter essere felice. Nonostante le numerose storie d’amore nate e finite all’interno del programma di Maria De Filippi, nonostante le critiche e i ripetuti attacchi di Tina Cipollari, la Galgani non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo sogno d’amore. “Quel gattino nella mia immagine di copertina con il musino e gli occhietti che guardano su raffigura uno stato d’animo di profonda speranza... speranza che tutto vada bene...come si dice... la speranza è l’ultima a morire!!! Io ci credo”, scrive la dama. Speranza che accompagna Gemma nella ricerca del suo principe azzurro. Chiuso definitivamente il rapporto con Giorgio Manetti a cui ha chiesto di non parlare più di lei e di non intervenire in studio quando si parla delle sue frequentazioni, Gemma riuscirà a trovare il vero amore? A fare il tifo per lei ci sono non solo tutti quelli che l’hanno sempre sostenuta, ma anche chi, dopo aver difeso Giorgio, ha cambiato idea dopo le ultime puntata del trono over.

IL DURO SFOGO DI ANNA TEDESCO

Insieme a Gemma Galgani, una delle dame che è presente nel parterre del trono over di Uomini e Donne da più tempo è sicuramente Anna Tedesco che, nelle ultime settimane, è finita nell’occhio del ciclone per la sua amicizia con Giorgio Manetti. Nonostante abbia più volte ribadito di essere un’amica di Giorgio, non si placano i rumors su una sua presunta relazione segreta con Giorgio. Anna, così, stanca di tali pettegolezzi, si è sfogata sui social. “Passi la vita a raccogliere i pezzi riversi per terra di te e quando stai per finire di mettere a posto tutto, arrivano quelle persone che ritenevi amiche e fingono di essere buone ma in realtà ti rendi conto che è tutto un rendiconto per loro” – scrive Anna Tedesco che poi continua – “Quello che mi fa più male è aver aperto il mio cuore a persone che hanno ingannato la mia buona fede. A loro però, resta lo sguardo abbassato di ciò che mi hanno fatto a me la pace e una ferita nel cuore di aver perso la fiducia nella gente. Al contrario della rabbia a me la delusione crea silenzi. È da qui che apprendi le migliori lezioni di vita”. Parole forti, quelle di Anna Tedesco che, tuttavia, non svela il destinatario del suo sfogo.

