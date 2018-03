Uomini e Donne/ Nicolò Brigante in esterna a Verona: la scelta si avvicina (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: la scelta di Nicolò Brigante si avvicina e il tronista è stato beccato in esterna a Verona, la città degli innamorati.

09 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Ncolò Brigante

La scelta di Nicolò Brigante è sempre più vicina. Il tronista siciliano sceglierà nelle prossime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne e, in questi giorni, come fa sapere il Vicolo delle News, sta effettuando le sue scelte. Nicolò, infatti, è stato beccato in esterna a Verona, la città in cui vive e studia Virginia Stablum. Probabilmente, nei prossimi giorni, raggiungerà anche Marta Pasqualato. Nicolò è rimasto solo con Virginia e Marta spiegando che sceglierà sicuramente una delle due. I fans del trono classico sono sicuri che la prescelta sarà Marta. Quest’ultima, dopo essere stata accusata di aver avuto un flirt con un ragazzo durante la partecipazione al programma, è stata richiamata in studio. Il tronista siciliano, infatti, non ha mai nascosto di avere un forte interesse nei suoi confronti e, per il pubblico, il fatto che abbia deciso di riaccoglierla tra le sue corteggiatrici rappresenta un chiaro indizio di chi sarà la scelta. Andrà davvero così o Nicolò spiazzerà tutti scegliendo Virginia?

SARA AFFI FELLA TRA LORENZO E LUIGI

Esattamente come Nicolò Brigante, anche Sara Affi Fella potrebbe annunciare molto presto la sua scelta. La tronista napoletana continua a dividersi tra Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, i corteggiatori che, più di altri, sono riusciti a fare breccia nel suo cuore. Dopo aver baciato entrambi, Sara è sicura di voler continuare a conoscere entrambi. Se, tuttavia, con Luigi vede un futuro più sereno, con Lorenzo è sicura che ci sarebbero sempre dei problemi. L’attrazione che c’è tra lei e Ricccardi, però, è tangibile e anche in questo caso i fans non hanno dubbi sul fatto che sarà proprio Lorenzo la scelta di Sara. Sia la Affi Fella che Nicolò Brigante, dunque, sceglieranno presto? I fans del programma di Maria De Filippi sperano di sì per poter vedere l’inizio di un nuovo trono.

