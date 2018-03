Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over: novità per Giorgio Manetti e una sorpresa per il pubblico(9 marzo)

Uomini e Donne, oggi 9 marzo 2018 in onda il Trono Over. Nuove dame in studio per Giorgio Manetti? Sossio Aruta attende il confronto con Melania...

09 marzo 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti, Uomini e donne

La settimana di Uomini e Donne si conclude, come di consueto, con la terza ed ultima parte del trono over. Due puntate particolarmente animate quelle che ci hanno accompagnati in questi giorni e che hanno visto ancora grande protagonista Gemma Galgani. Prima la nuova lite con Giorgio Manetti poi il bacio, tanto criticato dal pubblico di Uomini e Donne, di Domenico e oggi potrebbe essere ancora una volta momento per la dama di dare sfogo ai suoi risentimenti per il "gabbiano". Proprio Giorgio potrebbe infatti prendere il centro dello studio per parlare delle sue nuove conoscenze. Da qualche puntata, infatti, Giorgio è protagonista soltanto a causa di sospetti di presunte relazioni "segrete" e polemiche sollevate dalla Galgani.

Sossio Aruta chiude con Melania?

Oggi invece potrebbe finalmente arrivare il momento di conoscere le nuove dame con le quali è uscito in questi giorni. Al centro dello studio potrebbe tornare anche Sossio Aruta. Se ieri lo abbiamo visto discutere animatamente con Federica, ragazza con la quale è ultimamente uscito ma che sembra non abbia fatto colpo, oggi il cavaliere potrebbe ritrovarsi faccia a faccia per un nuovo confronto con Melania. È lei la dama che sta frequentando ma per la quale non sembrava esserci particolare trasporto. Sarà cambiato tutto ancora una volta? Sossio vorrà continuare a frequentarla o deciderà di chiudere? Intanto potrebbe esserci un'altra sorpresa per il pubblico del trono Over di Uomini e Donne: il ritorno della tanto amata sfilata!

