A.D. LA BIBBIA CONTINUA EP. 3/ Su Rete 4 il film con Richard Coyle (oggi, 1 aprile 2018)

A. D. – La Bibbia continua ep. 3, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 1 aprile 2018. Nel cast: Richard Coyle, Vincent Regan, Adam Levy. La trama del film nel dettaglio.

01 aprile 2018 Cinzia Costa

il film storico nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE JUAN PABLO DI PACE

A. D. – La Bibbia continua ep. 3, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 1 aprile 2018 alle ore 16,10. Una pellicola di genere storica e drammatica dal titolo La discesa dello spirito (titolo in lingua originale The Spirit Arrives). Si tratta del terzo episodio della serie A. D. – La Bibbia continua realizzato negli Stati Uniti nel 2015 su idea di Roma Downey e Mark Burnett per una produzione targata LightWorkes Media. La regia è stata affidata a Ciaran Donnelly, il soggetto è stato ovviamente tratto da quanto scritto sulla Bibbia con la sceneggiatura che è stata adattata alla versione cinematografica da Simon Block. Il montaggio è stato eseguito da John Richard in collaborazione con Gary Scullion, il direttore della fotografia è Tim Fleming mentre i costumi che sono stati utilizzati sul set dagli attori sono stati disegnati e realizzati da Luciano Capozzi. Nel cast sono presenti Richard Coyle, Vincent Regan, Adam Levy, Joanne Whalley, Jodhi May e Juan Pablo di Pace. Ma ecco nel detaglio la trama del film.

A.D. LA BIBBIA CONTINUA EP. 3, LA TRAMA DEL FILM STORICO

Siamo intorno al Primo scolo dopo la nascita di Cristo con la Giudea che sta attraversando un periodo molto difficile della propria storia per via della opprimente dominazione da parte di Roma. L’essere diventata una provincia Romana prima di qualsiasi diritto di vera indipendenza ha fatto in modo che il tessuto sociale venga lacerato da un forte odio verso l’Imperatore e verso l’attuale Governatore della provincia che nel caso specifico è Pilato. Un sentimento che ha dato vita alla nascita di una sorta di gruppo partigiano che ha preso il nome di Zeloti. Gli zeloti sono un gruppo animato da un forte sentimento religioso dal quale traggono la forza spirituale per sfidare il potere di Roma e quindi riuscire a riportare all’indipendenza il regno della Giudea. In particolare gli zeloti stanno tramando tra i vicoli delle cittadine per riuscire ad assassinare Pilato nella speranza che questo possa contribuire ad animare il popolo verso la ribellione. Questo è un periodo molto importante anche dal punto di vista religioso. Dopo la crocifissione di Gesù Cristo, i suoi discepoli sono stati pervasi da un sentimento di smarrito che tuttavia viene scacciato dallo stesso Messia che si mostra loro dopo essere risuscitato. Da questo momento in poi con la discesa dello Spirito Santo, i discepoli vengono spinti a dar vita a quella che sarà una millenaria opera di evangelizzazione, iniziando a predicare gli insegnamenti di Gesù e quanto scritto nel Vangelo. Un’opera che soprattutto in questi anni troverà forti contrasti anche all’interno della stessa Giudea con il sommo sacerdote Caifa, principale responsabile della cattura e della crocifissione di Gesù, che in questo caso fa arrestare due tra i principali discepoli Pietro e Giovanni. Cosa succederà loro?

© Riproduzione Riservata.