ANNA VALLE / Torna con Questo nostro amore, la fiction di Rai 1 in onda da lunedì 1° aprile

Anna Valle torna su Rai 1 dal 1° aprile con la terza stagione della fiction 'Questo nostro amore', insieme a Neri Marcorè. Ne parla nell'intervista al settimanale DiPiù.

01 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Anna Valle

Anna Valle torna in televisione a partire da domenica 1° aprile con la terza stagione della fiction 'Questo nostro amore', che già l'aveva portato al successo nel 2012 al 2014. L'attrice racconta alcuni particolari di questo suo nuovo progetto, ma anche di aspettative, famiglie e progetti per il futuro in un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù. In essa precisa che la trama ripartirà come era stata interrotta nella seconda stagione ovvero dal 1971, quando Anna e Vittorio (interpretato da Neri Marcorè) si riconciliano dopo una lunga crisi. Questa ritrovata felicità però non dura a lungo perché la protagonista scopre qualcosa di molto importante sul marito: "Anna scopre che Vittorio aspetta un figlio dalla sua segretaria, con cui tempo prima aveva avuto una relazione. E questo è per lei un colpo troppo duro da sopportare: decide perciò di troncare con Vittorio definitivamente. Lui per dimenticarla si trasferisce all'estero".

LA SOFFERENZA DELLA PROTAGONISTA DI QUESTO NOSTRO AMORE

L'attrice Anna Valle prosegue l'intervista a DiPiù raccontando come la trama di 'Questo nostro amore' subisca un salto temporale di dieci anni. I figli di Anna sono cresciuti mentre lei si è rifatta una vita, incontrando un altro uomo e innamorandosi di lui. Ma quando Vittorio rientra a Torino dopo una lunga assenza, rivede la sua ex moglie e decide di provare a riconquistarla. Così si apre per la protagonista femminile della fiction una nuova fase difficile della sua vita: "Anna ricomincia a soffrire per amore ma non potrebbe essere altrimenti: è il bello di questa fiction che, stagione dopo stagione, mi permette di mettermi alla prova e di trasformarmi, perché è ambientata in anni differenti". Proprio il fatto che la terza stagione si sviluppi negli anni '80 ha permesso alla Valle di dilettarsi con nuovi cambiti d'abito e di acconciature, prendendo come spunto la diva dell'epoca che per lei ha sempre rappresentato un esempio ovvero la Deneuve. Non solo, anche la madre e la nonna sono diventate per lei degli esempi da seguire e da usare per dare vita ad un personaggio forte e libero.

IL RUOLO DI ATTRICE E MAMMA

Per Anna Valle non è sempre facile alternare il lavoro di attrice con quello di mamma a tempo pieno. L'ex Miss Italia, infatti, ha due figli, Ginevra e Leonardo (rispettivamente di 10 e 5 anni) e deve dividersi tra Vicenza, la città in cui vive, e le metropoli italiane. Tutte le fiction infatti vengono girate a Roma o, come nel caso di 'Questo nostro amore' a Torino. Da qui l'esigenza di collaborazione e aiuto reciproco con il marito Ulisse Londaro: "Torno da loro appena posso, facendo salti mortali e vivendo per mesi con la valigia in mano. Ma va bene così. Anche perché, quando finisco di girare, mi concedo lunghi periodi di pausa in cui mi dedico solo ai miei figli e a mio marito di cui, dopo dieci anni di matrimonio, sono ancora innamorata come il primo giorno". Anna Valle è stata al fianco del marito Ulisse anche nel suo primo film da regista in cui lei rappresenta una delle attrici di spicco. Si intitola 'L'età imperfetta' ed uscito qualche settimana fa al cinema.

© Riproduzione Riservata.