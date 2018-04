Anna Ferraris interpretata da Anna Valle/ È davvero finita con Vittorio? (Questo nostro amore ‘80)

Anna Valle è Anna Ferraris nella nuova fiction di Rai 1 Questo nostro amore ‘80. Quest’oggi ospite di Domenica In. L’amore di Anna per Vittorio è davvero giunto al capolinea?

01 aprile 2018

In apertura della nuova puntata di Domenica In vi saranno come ospiti Anna Valle e Neri Marcorè. I due amati attori sono i protagonisti della fiction di Rai 1, Questo nostro amore ’80 che torna in onda su Rai 1 da questa sera e poi dal 3 aprile ogni martedì in prima serata. Nella fiction ritroviamo i personaggi lasciati nel Natale del 1970, nei primi anni del 1971 per poi arrivare direttamente negli anni ’80. Neri Marcorè interpreta il personaggio di Vittorio Costa, marito di Anna Ferraris interpretata da Anna Valle. Anna Ferraris e Vittorio Costa ne hanno passate tante, il loro amore è stato messo sempre a dura prova tuttavia la voglia di stare insieme e di appartenersi ha sempre permesso loro di continuare a portare avanti la relazione. Ciò però non può più avvenire, Anna infatti non riesce a superare il tradimento di Vittorio con la sua segretaria Manuela, ma cerca di farlo decidendo di andare da un analista che la aiuti a perdonare. Tuttavia, nell’aprile del 1971 quando finalmente dopo grande fatica ogni problema sembrava superato, la notizia che Manuela aspetti un figlio proprio da Vittorio ha definitivamente posto la parola fine alla loro storia d’amore.

ANNA FERRARIS, IL SUO NUOVO AMORE CON ETTORE

Ora sono trascorsi ben dieci anni da quando Vittorio non è riuscito a convincere Anna a credere ancora al loro amore, decidendo di trasferirsi in Inghilterra dopo aver ottenuto l’offerta da una ditta inglese per lavorare per loro. Tuttavia questo esilio che si era imposto per cercare di rispettare le decisioni prese da Anna e per non soffrire, sembra stargli un po' stretto, cosi Vittorio decide di tornare ritrovando Anna in una veste completamente differente. Ha un nuovo amore, si tratta di Ettore, uno psicanalista con cui sembra essere felicemente serena e grazie al quale ha riscoperto la gioia e la voglia di potersi innamorare nuovamente. Proprio quando Anna si dice pronta a far conoscere alle sue figlie, a sua madre e ai suoi amici Teresa e Salvatore Strano, il suo nuovo amore Ettore, pensando anche all’importante progetto del matrimonio che purtroppo non aveva mai potuto realizzare con Vittorio, ritorna Vittorio. Purtroppo proprio l’arrivo di Vittorio che ritorna a Torino non solo per rivedere e stare vicino alla sua famiglia, dopo aver compreso di non aver dimenticato l’amore della sua vita Anna, ma anche per nuove sfide lavorative, scompagina tutti i piani di Anna, che si ritroverà nuovamente ad un bivio della sua vita. Dovrà capire se effettivamente il suo amore per Vittorio è veramente svanito o vi è ancora una possibilità per stare insieme.

