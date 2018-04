Arnad, Val d'Aosta/ Sulla via Francigena, si mangia il lardo (Il borgo dei borghi 2018)

Arnad è il comune candidato per la Valle d'Aosta all'edizione 2018 del concorso il “Borgo dei borghi”. La finale andrà in onda domenica 1° aprile su Rai 3.

Arnad in Val d'Aosta

Arnad è un comune della Val d'Aosta, selezionato per la finale de “Il Borgo dei Borghi”, concordo indetto dal programma “Kilimangiaro”, in onda domenica 1° aprile su Rai 3. Arnad è incastonato tra diverse montagne che lo circondano. Lo stile rurale della cittadina è piuttosto caratteristico, con piccole vie di pietra. La parte più alta del borgo è denominata col de la Cou. Ad Arnad sono presenti diverse attrazioni, come la chiesa parrocchiale dedicata a San Martino de Tours. L'architettura romanica risalente al XIII secolo possiede al suo interno affreschi realizzati dal Maestro di Arnad. Ancora, chi ama l'arte può visitare il santuario di Notre-Dame-des-Neiges, dedicato alla Madonna delle Nevi. Da vedere anche il Castello di Arnad, diviso in inferiore e superiore. Chi visita Arnad poi, non può perdersi l'esperienza di vedere il complesso monumentale di Osta, anche conosciuto come Casaforte. Si tratta di un edificio protettivo appartenente alla famiglia Vallaise ed al suo interno sono ancora presenti iscrizioni ed affreschi.

La via Francigena

Nel territorio del comune di Arnad e sul ponte di Echallod passa la nota Via Francigena. Questa via nell'antichità era percorsa dai pellegrini che compivano viaggi spirituali per raggiungere i porti d'imbarco pugliesi che portavano alla Terra Santa. Ancora, nella località Machaby del comune, è possibile trovare alcune iscrizioni rupestri e un vero e proprio sito archeologico. Nel sito si trova la cosiddetta pietra della fertilità utilizzata in passato in alcuni riti celtici. Il 5 agosto di ogni anni i cittadini di Arnad celebrato la Madonna delle nevi. Uno degli sport più amati e praticati del luogo è il palet, particolare disciplina valdostana. Il passatempo è una variante del gioco delle piastrelle e come regole si avvicina molto al gioco delle bocce. Inoltre, grazie al paesaggio montagnoso, sono molto frequenti attività come arrampicate e trekking. Da non dimenticare l’aspetto gastronomico: tipico cibo di questa zona è il lardo di Arnad,

