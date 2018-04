BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Pagelle: l'exploit di Nathalie e il calo di Bocci (quarta puntata)

A Ballando con le stelle, Nathalie Guetta dà il meglio di sé. Perdono punti i "primi della classe" Cesare Bocci e Gessica Notaro; stabile Giovanni Ciacci.

01 aprile 2018 Rossella Pastore

Ballando con le stelle, il cast della tredicesima edizione

Milly Carlucci ha la voce rotta dall'emozione. Frizzi era "un fratello", per la squadra di Ballando con le stelle. Tecnici inclusi: "L'altro giorno ci siamo guardati e ci siamo detti: 'Come faremo ad andare in onda?'". Facile: Mario Orfeo imperat, "dobbiamo andare avanti". E the show must go on anche per la Carlucci: "Lo faremo col sorriso, nello stile di Fabrizio". La sua ex partner Samanta Togni è la prima ad avere gli occhi lucidi. "Complimenti", dice la Smith, "so che sei molto triste". Lei rompe il ghiaccio insieme ad Amedeo Minghi. Per la giuria, "è pallido, scialbo: uno zombie". Rancori a parte, il charleston di stasera non convince. Insomma: non sarà un morto vivente, ma la vitalità è la stessa. E per restare in tema: "Io ti ho visto rinato". Meglio una resurrezione. Voto: 4. La bachata di Massimiliano Morra è romanticissima, ma fin troppo lenta. Lucarelli: "Non mi fai nessun effetto". La replica: "De gustibus non disputandum est". E il nuoto è uno sport completo. Voto: 3.

PASSI FALSI

Il freestyle di Cristina Ich non convince la giuria. In questo crogiuolo di sensualità, il bacio passa quasi inosservato. Punteggio mediocre. Va peggio per Cesare Bocci, che accelera e perde (il) tempo. E anche un po' di voti. Riguardo alla Notaro, Smith definisce: "Sei poco spiritosa". Cattiva la Lucarelli: "Sembravi una donna di novanta chili: pesante". E parlando di estetica, Francisco Porcella manca di virilità. L'accento marcato non aiuta: "È vero che vuoi fare l'attore?". "Sì, vorrei tornare a studiare". Soprattutto un po' di dizione. Voto: 5. Il sorriso di Akash sembra una paresi. Lo salvano le scuse a Verona dopo il caso razzismo. Perché – guarda un po' – è razzista anche accusare di razzismo. Voto: 5. Per Eleonora Giorgi, il ritmo è troppo serrato. Anche quello della musica. "Mi distrae; vorrei un ballo silenzioso". Poi si appella di nuovo all'età. E Paddy Jones, allora? "Magari, tra vent'anni...". Voto: 3.

INCONTRI RAVVICINATI...

...dello "strano" tipo. Giovanni Ciacci è sempre stato discriminato per via della sua "particolarità". Ah, non l'aveva già detto? Va bene, repetita iuvant, ma qui si parla di ballo. O almeno, si dovrebbe: la discussione, in giuria, si concentra sul mancato "avvicinamento" nella coppia. Nathalie Guetta non vuole il valzer: "Chiamate gli autori!". Ma alla fine cede, e con Di Pasquale balla il Carrozzone. È il suo giorno fortunato: "Una poesia incredibile; siete stati deliziosi. [...] Tenera, elegante e delicata. Eri prigioniera del personaggio; ne sei uscita". Lucarelli: "Ti sei sentita sensuale?". Lei precisa: "No: mi sono sentita figa!". Primo 10 da parte di Mariotto, ed è tutto dire. Performance futuristica per Giaro Giarratana e Lucrezia Lando, che sbucano da un Tardis della serie Doctor Who. Ma la samba è quasi primitiva: più che nel tempo, sembrano viaggiare nello spazio. "Venite da un altro mondo", nota bene la Smith. Selvaggia: "Triviale, non tribale". Voto: 6.

