Ballando con le stelle, rissa Raoul Bova Selvaggia Lucarelli?/ Il mistero del dietro le quinte

Rissa Raoul Bova Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle? Il mistero del dietro le quinte. Probabile screzio fra i due durante la puntata di ieri sera del programma Rai

Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova ieri a Ballando

Durante la puntata andata in onda ieri sera, in diretta su Rai Uno, di Ballando con le stelle, si sarebbe verificato un alterco fra due dei protagonisti dell’amato show della televisione pubblica. Pare che Raoul Bova, ieri ospite d’onore, e la giudice Selvaggia Lucarelli, una che di certo non le manda a dire, si siano “beccati” dietro le quinte. A darne notizia, attraverso un semplice tweet, è il noto Davide Maggio, giornalista di gossip, che ha appunto scritto: «Vogliamo parlare della rissa che c’è stata dietro le quinte a Ballando con le Stelle poco prima dell’inizio?». Rispondendo ad un suo fan ha quindi specificato che i protagonisti sarebbero appunto Raoul e Selvaggia. Difficile capire cosa sia successo, e se realmente sia accaduto qualcosa, fatto sta che i due di certo non si amano. Ieri l’esibizione del noto attore italiano con la compagna Rocio Munoz Morales è stata premiata dai giudici con un 10… tranne ovviamente da Selvaggia, che ha alzato la paletta dell’8.

GIA’ NEL 2014…

«Oh, Raoul Bova balla meglio di come recita». Con questo tweet l’irriverente giornalista ha commentato la prova dell’ex nuotatore 46enne, riportando d’attualità una vecchia querelle dei due risalente a quattro anni fa. La blogger scrisse all’epoca una lunga lettera sul quotidiano Libero, commentando la separazione fra l’attore e sua moglie, e criticando proprio le capacità recitative dello stesso: «Hai recitato in ‘Scusa se se ti chiamo amore’ e ‘Scusa ma ti voglio sposare’ e mai uno ‘Scusate se non so recitare’ .Non t’è venuto il sospetto d’essere un tantino cane neppure quando ti hanno fatto doppiare Bolt, un eroe a quattro zampe. Ti sei ostinato a proseguire la carriera d’attore. A voler stare sotto i riflettori…». Per ora nessuno dei due diretti interessati ha commentato il tweet di Maggio di cui sopra.

© Riproduzione Riservata.