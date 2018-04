CHE COSA ASPETTARSI QUANDO SI ASPETTA/ Su Canale 5 il film con Cameron Diaz (oggi, 1 aprile 2018)

Che cosa aspettarsi quando si aspetta, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 1 aprile 2018. Nel cast: Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, alla regia Kirk Jones.

01 aprile 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel primo pomeriggio di Canale 5

NEL CAST ANCHE JENNIFER LOPEZ

Che cosa aspettarsi quando si aspetta, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 1 aprile 2018 alle ore 14.00. Una divertente pellicola di genere commedia dal titolo originale What to Expect When You’re Expecting che è stata realizzata in America nel 2012 ed è stata prodotta dalla casa cinematografica Phoenix Pictures Alcon Entertainment il cui soggetto è stato tratto dall’omonima guida letteraria diventata best seller scritta da Heidi Murkoff e Sharon Mazel con sceneggiatura rivista ed adattata da Shauna Cross e Heather Hach. La regia è stata affidata a Kirk Jones, la scenografia è stata ideata da Andrew Laws, il montaggio è frutto del lavoro di Michael Berenbaum ed il ruolo di direttore della fotografia è stato assolto da Xavier Perez Grobet. Nel cast tanti attori piuttosto famosi come Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, Brooklyn Decker, Anna Kendrick e Matthew Morrison. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CHE COSA ASPETTARSI QUANDO SI ASPETTA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

In una città americana si intrecciano le storie e le vicende di cinque coppie che si vedono completamente stravolte le rispettive vite in ragione dell’arrivo del loro primo figlio. Jules ed Eva sono due amati personaggi del mondo della televisione che per forza di cosa sono costretti a cambiare le proprie abitudini, lo stile di vita e soprattutto sono chiamati a porre maggiore attenzione in tutto quello che fanno per salvaguardare il proprio bambino. Naturalmente non vogliono mettere da parte le rispettive carriere per cui Jules e Eva devono cercare i giusti equilibri o per meglio di dire dei compromessi affinchè tutto possa combaciare nel migliore dei modi. Wendy è invece una giovane scrittrice ed amanti di libri in cui si parla di gravidanza che per la prima volta si ritrova a toccare con mano questo periodo della propria esistenza. Le attenzioni sul piano alimentare, le sensazioni di nausea, spossatezza e tutti i controlli periodici a cui deve sottoporsi. Invece la bella ed affascinante Skyler si trova in una situazione assolutamente impensabile fino a qualche anno prima in quanto non solo è coinvolta in una difficile relazione sentimentale con quello che era il proprio suocero ma adesso è anche in attesa del loro primo figlio. Sbalzi d’umore, preoccupazioni di vario genere e le malelingue metteranno tantissimo pepe e soprattutto momenti di tensione. Holly è invece una foto reporter che dopo essere venuta a conoscenza dell’impossibilità di avere un bambino, cerca in tutti i modi di trovarne uno da adottare. Non la pensa alla stessa maniera il proprio marito che proverà in tutti i modi a dissuaderla. Infine la gravidanza inattesa arriverà anche nella vita di Marco e Rosie, due personaggi che fino a poco tempo fa erano degli avversari in affari.

© Riproduzione Riservata.