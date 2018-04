Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi/ L’amore per la figlia Maria e il “Gioco delle affinità” (Domenica In)

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi ospiti a Domenica In, con la coppia Cristina Parodi si divertirà con "Il Gioco delle Affinità", ecco le ultime dichiarazioni parlando della figlia Maria.

01 aprile 2018 Valentina Gambino

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi ospiti a Domenica In

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi saranno tra i protagonisti del nuovo appuntamento di Domenica In con Cristina Parodi. Intervistati dalla giornalista parleranno della loro vita insieme e si sottoporranno al “Gioco delle affinità” con lo psicologo Ruggero Andrisano Ruggieri. Nonostante il loro sia un grande amore, per la showgirl non è stato un colpo di fulmine a prima vista. Durante la sua breve permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 2 infatti, aveva avuto modo di confidarsi evidenziando dettagli niente male sul suo privato. “Durante i due anni del Bagaglino, ho capito che mi serviva un coreografo per lavorare, ed ecco che incontro Enzo Paolo Turchi. Lo vado a conoscere in teatro. Io ero già famosina perché mi facevo le serate da autodidatta. Volevo fare il salto e lavorare in un grande show. Ad ottobre mi proposero Drive In” ha raccontato la ballerina ricordando i primi successi degli anni Ottanta. “Non era il mio tipo, conoscendolo mi ha affascinato, ero attratta da lui” - ha detto poi a proposito di Enzo Paolo - “Era molto gentile ed educato con tutti. Un giorno, in sala prove, si arrabbiò con i ballerini. Venne fuori un carattere molto forte. Dissi: ‘È un diavolo che fa l'angelo o un angelo che fa il diavolo’. Per un mese lui non mi si è proprio filato!”.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: tutti pazzi per Maria!

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi negli anni, hanno raggiunto un perfetto equilibrio di coppia anche grazie alla nascita di Maria che adesso, pare volere seguire le orme dei genitori impegnandosi con la danza. Ad appena 5 anni infatti, la piccola è già una danzatrice provetta: "Si tratta di un mestiere duro ma che le darà tante soddisfazioni" ha confidato la showgirl intervistata con il marito tra le pagine di Nuovo. "Per la nascita della nostra creatura dobbiamo ringraziare i medici che ci hanno aiutato davvero tanto. E la Madonna che ha indicato loro la strada giusta da seguire" hanno raccontato Enzo e Carmen ripercorrendo l’attimo in cui sono ufficialmente diventati genitori. "Alle donne voglio dire: approfondite e se veramente lo desiderate, fate il massimo e non perdetevi d'animo. Abbiate fede e credeteci" ha detto la bionda a proposito della sua gravidanza, ottenuta per merito della fecondazione assistita. Poi la Russo ha raccontato dei dettagli in più sulla piccola Maria: "A lei piace molto la musica, ama cantare e ballare. Un genitore dovrebbe cercare, se ne ha le possibilità, di assecondare le attitudini del proprio figlio e noi abbiamo il privilegio di poterlo fare. Le sorelle di Enzo Paolo hanno due scuole di danza a Roma e Maria prende lezioni da loro".

