Claudio Amendola risponde ad Aldo Grasso/ “Salvini il migliore da 30 anni. Mi segua col disprezzo di sempre”

01 aprile 2018 Redazione

Claudio Amendola non fa marcia indietro su Matteo Salvini. L’attore romano, storicamente di sinistra, aveva elogiato il leader della Lega durante la trasmissione “L’Aria che tira”. Nonostante le sue parole abbiano provocato dure reazioni, a partire da quella di Aldo Grasso, non ha ritrattato nulla. Anzi, ha voluto personalmente rispondere al critico televisivo con una lettera pubblicata dal Corriere della Sera. «Quando ho detto che Salvini è il miglior politico degli ultimi venti anni ho sbagliato, avrei dovuto dire degli ultimi trenta», ha rilanciato Amendola. Il suo pensiero su Salvini non fa però di lui un simpatizzante leghista, del resto alle ultime elezioni ha votato LeU. «Le faccio un esempio di natura calcistica, se dicessi che la Juventus è la squadra più forte degli ultimi 7 anni, potrei essere tacciato di essere uno juventino?». Preso spesso di mira da Grasso anche per il suo lavoro, Amendola stavolta non ha voluto ignorare gli attacchi e quindi ha colto l’occasione per spiegare la sua posizione.

COMPLIMENTI A SALVINI, CLAUDIO AMENDOLA RISPONDE AD ALDO GRASSO

Storico uomo di sinistra, Claudio Amendola ne ha analizzato il flop. «In questo lungo periodo abbiamo assistito alla lenta ma inesorabile evaporazione della sinistra in tutte le sue accezioni», ha scritto l’attore romano nella lettera indirizzata ad Aldo Grasso. Per Amendola, «Salvini ha preso un partito regionale, ai margini della scena politica, gravato da scandali e appesantito da un disprezzo diffuso e lo ha trasformato in un partito nazionale che governa le più ricche e produttive regioni italiane». Non solo: l’attore romano riconosce al leader della Lega il merito di aver conquistato la leadership nel centrodestra e di potersi presentare al presidente della Repubblica per avere l’incarico di governo. «Faccio fatica a trovare un politico che negli ultimi trenta anni abbia fatto altrettanto», aggiunge Amendola. La lettera si conclude con un attacco velenoso ad Aldo Grasso: «Tanto Le dovevo, e spero che vorrà continuare a seguirmi con il disprezzo di sempre».

