Cucine da incubo Italia/ Anticipazioni quinta puntata: Antonino Cannavacciuolo in Sardegna (1° aprile)

Cucine da incubo Italia, le anticipazioni della sesta ed ultima puntata in onda oggi, domenica 1° aprile: Antonino Cannavacciuolo vola in Sardegna per la trattoria Terra Nostra.

01 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Cucine da Incubo - Antonino Cannavacciuolo

Ultimo appuntamento con Cucine da incubo, il programma che vede Antonino Cannavacciuolo alle prese con ristoranti e trattorie sparsi per il territorio italiano che chiedono il suo aiuto per risollevarsi da un periodo difficile. Nell’ultima puntata di cucine da incubo, in onda oggi, domenica 1° aprile, alle 21.15 sul canale Nove, il famoso chef volerà in Sardegna, precisamente a Terralba in provincia di Oristano. Nei precedenti appuntamenti di Cucine da incubo, Antonino Cannavacciuolo si è recato anche a Roma, in Liguria, in Toscana, nelle Marche e in Abruzzo. La sesta stagione di Cucina da incubo ha preso il via lo scorso 25 febbraio portando Cannavacciuolo in giro per l’Italia nel tentativo di aiutare dei ristoratori in difficoltà. Il meccanismo della trasmissione è sostanzialmente identico a quello delle precedenti edizioni di Cucine da incubo se non per qualche piccola novità. Dopo aver aiutato il ristorante “Il Ritrovo del Gusto con Chef Silvano” di Francavilla al Mare, questa sera cercherà di fare lo stesso con un ristoratore sardo.

CUCINE DA INCUBO ITALIA, ULTIMA PUNTATA

Protagonista dell’ultima puntata di Cucine da incubo Italia è la trattoria “Terra Nostra” che si trova a Terralba. Come di consueto, Antonino Cannavacciuolo si recherà nel locale che ha richiesto il suo aiuto per assaggiare i vari piatti che propongono nel menù, ispezionare gli ambienti e valutare sia la pulizia che l’arredamento. Dopo aver fatto il punto della situazione, lo chef chiamerà in suo soccorso architetti e designer che rinnoveranno completamente l’arredamento del locale mentre si occuperà personalmente del menù e della preparazione dei piatti svelando al personale della trattoria “Terra Nostra” alcuni segreti per soddisfare totalmente il palato dei clienti. Dopo il suo intervento, la trattoria sarà pronta per riaprire i battenti. Durante la serata di inaugurazione, a controllare che tutto si svolga alla perfezione sarà Antonino Cannavacciuolo, pronto a correre in soccorso dei proprietari in caso di difficoltà. Successivamente, lo chef saluterà tutti e lascerà nuovamente la trattoria nelle mani dei gestori. Anche in quest’ultima puntata, Cannavacciuolo sarà aiutato nella sua missione da alcuni ospiti.

