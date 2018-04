Domenica Live Rewind/ Anticipazioni: Barbara d’Urso in ferie per Pasqua, vincerà lo stesso contro la Parodi?

01 aprile 2018 Valentina Gambino

E mentre Cristina Parodi andrà puntualmente in onda con la sua Domenica In, Barbara d’Urso si gode la Pasqua con amici e parenti e manda in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, una puntata di Domenica Live Rewind. Naturalmente in questo caso non esistono delle anticipazioni ufficiali in quanto il programma, viene mandato in onda regalando al pubblico interviste che già conosce ed alcuni spaccati inediti dietro le quinte del programma più amato del dì di festa. Vista la replica, ci saranno possibilità per Domenica In su Rai1? Staremo a vedere! In questa nuova stagione infatti, l’unica volta che il programma condotto dalla Parodi ha vinto la gara degli ascolti TV era quando si parlava del Festival di Sanremo, il giorno dopo della vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente”. Per il resto, la nostra Carmelita Nazionale vince sempre gli ascolti stracciando la concorrenza. Domani mattina a questo punto, saremo curiosissimi di scoprire se avrà ugualmente vinto anche con un “nuovo” appuntamento mandando in onda spezzoni già visti.

Domenica Live Rewind, le frecciatine della Parodi

Domenica Live Rewind non partirà al solito orario di sempre. Ed infatti, il programma condotto da Barbara d’Urso, aprirà i battenti con i suoi spezzoni in replica a partire dalle 16.20 fino alle 18.45, ora in cui si passerà la linea ad Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis. Circa due ore dove vedremo come sempre, litigi tra ospiti e d’Urso interviste. La regina della domenica regalerà come sempre divertentissimi spaccati televisivi con protagonisti gli ospiti più amati del mondo dello spettacolo. Proprio di recente, Cristina Parodi ha parlato della collega e non è di certo stata clemente. La conduttrice di Domenica In infatti, intervistata tra le pagine di IoDonna ha confidato: “Se la mettiamo sugli ascolti, a me sembra che siano del tutto in linea con le ultime edizioni di Domenica In. E, quindi, chi parla di flop è in malafede”, poi la frecciatina a Carmelita: “La d’Urso viaggia con uno share ben diverso. Ma lì siamo dentro una tv commerciale dove si può fare spettacolo con cronaca nera e gossip e le urla sono un format… detto che io, una tv urlata, non saprei nemmeno farla”.

