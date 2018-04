FURORE 2/ Anticipazioni dell'1 aprile 2018: il tragico piano di Giuseppina

Furore 2, in prima Tv assoluta su Canale 5

FURORE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 1 aprile 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Furore 2, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: La verità finalmente è venuta a galla per Giovanna, che è riuscita a scoprire tutta la verità sul passato di Anna e sulle proprie origini. Persino sulla lettera A che ha inciso su un fianco: Giordano prima di morire le ha fornito quel dettaglio che le mancava per poter unire tutti i tasselli del puzzle. Dopo aver creduto a Calligaris, Franco decide di affrontare il padrino riguardo alle sue menzogne. L'imprenditore infatti aveva rivelato in precedenza di aver sottratto Giovanna alla madre per salvare entrambe da un destino infausto dovuto ai Nazisti. Dopo essere stato informato dalla ragazza sulla realtà delle cose, Franco decide di parlare apertamente con Calligaris, con cui nascerà una furiosa lite. Il tutto però finirà per provocare un incidente grave al giovane Tenente, che verrà trasportato d'urgenza in ospedale. E non solo, perché a sconvolgere la mente del giovane poliziotto è una verità che non si sarebbe mai aspettato: Calligaris è il suo vero padre. In fin di vita, Franco versa in gravi condizioni e si teme che non possa superare le ferite. Calligaris dimostrerà di essere pentito di quanto accaduto con il figlioccio, tanto da rivelare al suo capezzale di essere pronto a cambiare vita ed a mettere fine ai suoi stessi piani diabolici.

Anche Giovanna non lascerà Franco un solo istante: durante le sue preghiere, manifesterà il desiderio di lasciare la città pur di impedire che il Tenente paghi per le sue colpe. Una volta fuori pericolo, la ragazza deciderà di lasciare Lido Ligure. Mentre Giovanna trama di uscire di scena, Marisella decide invece di rientrare a Lido Ligure per avvicinarsi ancora di più al suo Saro. L'amore fra i due ragazzi è sempre più forte e Saro è deciso a fare il passo decisivo con Marisella, che intanto sembra aver deciso di accettare i propri sentimenti. L'amore che c'è fra i due sarà visibile anche agli occhi di Giuseppina, che dopo aver ingoiato il rospo in diverse occasioni sceglierà di farla pagare alla sorella. Saro e Marisella invece vivono un periodo d'oro: il primo ha scoperto le prove che gli servivano per realizzare chi sia il vero mandante dell'omicidio di Vito. Dopo aver informato Marisella, fra i due scoppierà una passione che li spingerà l'uno fra le braccia dell'altro. Intanto, Calligaris sfoga il proprio dolore nel gioco d'azzardo ed entra in contrasto con alcuni uomini, con cui crea una rissa pericolosa. Sarà in fin di vita?

ANTICIPAZIONI DELL'1 APRILE 2018, EPISODIO 7

Dopo aver temuto il peggio per Franco, Giovanna decide di mantenere fede al proprio giuramento. Se ne andrà da Lido ligure per evitare che le persone a cui tiene possano essere in pericolo a causa sua. Nel frattempo, Calligaris teme di poter perdere Franco e decide di accettare nuove conseguenze per i suoi misfatti del passato. Che cosa avrà in mente? Giuseppina invece è sempre più vicina a mettere in atto la propria vendetta personale contro Marisella, colpevole di averle strappato dalle braccia l'uomo che ama. Giuseppina intanto è convinta che la colpevole di tutto sia Marisella, dato che è sicura che Saro nutra per lei dei forti sentimenti. Per questo deciderà di mettere a rischio la vita della sorella, seguendo un piano che ai suoi occhi potrebbe farla riavvicinare al fidanzato.

