Fedez e Chiara Ferragni/ Foto, papà e Leone: stessa posa quando dormono

Fedez e Chiara Ferragni continua a vivere i loro giorni a Los Angeles con il piccolo Leone e il resto della famiglia: la foto del papà e di Baby Raviolo che dormono fa impazzire i fans.

01 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Fedez e Chiara Ferragni

La vita a stelle e strisce di Fedez e Chiara Ferragni continua. La coppia che si è trasferita a Los Angeles alcuni mesi prima della nascita del piccolo Leone, nella città californiana stanno vivendo le prime settimane da genitori insieme alle rispettive famiglie. Per la coppia sarà così una Pasqua speciale insieme ai genitori e alle sorelle della fashion blogger che continua ad incantare i fans con la sua forma strepitosa a dieci giorni dal parto. Sempre magrissima nonostante sia diventata mamma da poco, l’unico segno della maternità è il seno florido dovuto all’allattamento che non passa inosservato all’occhio dei fans. L’arrivo del piccolo Leone ha cambiato per sempre la vita di Chiara Ferragni che, da imprenditrice di successo e icona nel mondo della moda, sta vivendo l’avventura più bella nella vita di una donna al punto da aver annullato tutti i suoi impegni per godersi i primi mesi di vita del suo primogenito.

LA FOTO DI PAPA’ FEDEZ E LEONE CHE FA IMPAZZIRE I FANS

Mamma e compagna innamorata, Chiara Ferragni continua a pubblicare sui suoi profili social le foto del suo bambino che, non solo sta diventando più famoso dei genitori, ma è considerato un bambolotto vivente per la bellezza. Su Instagram, le foto di Leone sono quelli che portano a casa più like e scatenano i commenti dei fans. E’ quanto accaduto anche con l’ultima foto postata da Chiara Ferragni in cui ci sono papà Fedez e Baby Raviolo che dormono. La foto ha portato a casa più di 500mila like migliaia di commenti. “Tale padre, tale figlio”, “Gli uomini sono sempre più stanchi”, “Che cuccioli che sono quando dormono”, “Momenti di vita quotidiana. Il papà è crollato. Tenerezza”, scrivono i fans. Cliccate qui per vedere la foto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

