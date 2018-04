Gesù e il Diavolo/ Sul canale Cine Sony la sera di Pasqua il film "Gli ultimi giorni nel deserto"

Su Cine Sony, canale 55 del digitale terrestre e 52 del satellitare, la domenica di Pasqua va in onda la prima italiana assoluta del film Gli ultimi giorni nel deserto

01 aprile 2018 Paolo Vites

Una scena del film

Sarà trasmesso la sera della domenica di Pasqua in prima visione assoluta per l'Italia il film del regista Rodrigo Garcìa risalente al 2015 Gli ultimi giorni nel deserto, il figlio del famoso scrittore colombiano Gabriel Garcìa Marquez. E' la storia degli ultimi dei quaranta giorni passati nel deserto da Gesù dove viene continuamente tentato dal diavolo. Il fatto che film di questo tipo, si potrebbe dire "religiosi" in Italia non escano nei cinema e vengano, e neanche sempre, trasmessi in televisioni anni dopo la loro uscita, la dice lunga quanto il mercato del nostro cinema boicotti questo genere. Oltretutto non si tratta di film di "serie B" in quanto, oltre al regista, anche l'interprete è di prima categoria, Ewan McGregor che per l'occasione si sdoppia nei due ruoli, quello di Gesù e quello del diavolo e al Sundance Festival ebbe molti elogi. Un film molto meditativo, in cui assieme al protagonista, lo è anche il deserto, dove Gesù vaga interrogandosi sul suo destino. Il canale dove sarà possibile vederlo è Cine Sony, canale 55 del digitale terrestre e 52 del satellitare.

Il periodo passato dal Signore a digiunare e pregare nel deserto viene rivisto in chiave un po' personalistica: Gesù incontra infatti una famiglia le cui relazioni sono fortemente in crisi, in special modo tra padre e figlio, e vorrebbe essere una metafora del rapporto tra Gesù e Dio. In quella famiglia Gesù rivede anche la sua sofferenza per l'apparente silenzio del Padre. Tutta la giornata di Pasqua sarà dedicata a film analoghi, cominciando alle 9 di mattina con "Prima comunione", film del 1950 interpretato da Aldo fabrizi e ambientato proprio nel giorno di Pasqua. Alle 14 poi andrà in onda Fantastic Mr. Fox diretto da Wes Anderson nel 2009, un cartone animato per bambini e ragazzi. Alle 17 e 15 è la volta di Michael, dove John Travolta interpreta il ruolo di un angelo che scende sulla terra per aiutare una anziana donna. Infine prima de Gli ultimi giorni del deserto, un'altra prima televisiva, Il mestiere della vita, storia di un adolescente e di un intagliatore di legno che insieme si aiutano a riscoprire la fede.

© Riproduzione Riservata.