Gradara, Marche/ Dal castello dei Malatesta ai Tagliolini con la bomba (Il Borgo dei borghi 2018)

Gradara è stata scelta per rappresentare le Marche nel concorso "Il Borgo dei borghi 2018", proposta all'interno di "Kilimangiaro", la trasmissione di Rai 3.

01 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Gradara (Wikipedia)

Gradara nelle Marche al Borgo dei borghi 2018

La regione Marche partecipa all’edizione 2018 del concorso “Il Borgo dei Borghi” facendosi rappresentare da Gradara. Si tratta di un comune italiano di circa 4.900 abitanti ubicato nella provincia di Pesaro e Urbino su una piccola collina a soli 142 metri sul livello del mare. Gradara è conosciuta anche come la Porta delle Marche per chi viene da Nord. La storia e le origini di questo borgo sono indissolubilmente legate a quelle del castello che è stato costruito dalla nobile famiglia dei Malatesta. Un castello al quale è anche legata la leggendaria storia d’amore di Paolo Malatesta e Francesca da Polenta narrata anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Secondo il racconto, nelle stanze del castello, il fratello di Paolo, Gianciotto Malatesta, avrebbe ucciso i due amanti per gelosia. Tuttavia la storia di Gradara non è soltanto legata alla famiglia Malatesta ma anche ad altre nobili casate che vi hanno regnato nel corso dei secoli come nel caso degli Sforza, dei Della Rovere e dei Mosca. Il Castello Malatestiano sorge sulla sommità della collina sulla quale si estende la cittadina di Gradara, ed è composto dalla fortezza con l’adiacente piccolo borgo. Un vero gioiellino di architettura la cui costruzione sarebbe stata iniziata attorno all’anno 1150.

I tagliolini con la bomba

A dispetto della sua storia e del suo nome il primo proprietario documentato è stata la famiglia De Griffo e tra l’altro ha anche conosciuto un periodo in cui è stato annesso allo Stato Pontificio. Questo castello presenta un caratteristico torrione principale (il mastio) che si erge imperioso con i suoi 30 metri di altezza dominando tutta la vallata sottostante. Sotto il dominio dei Malatesta vennero costruite due cinte murarie. A Gradara si producono vino, olio e grano. Il piatto tipico di Gradara sono i "Tagliolini con la Bomba”, un piatto della tradizione contadina con un nome curioso che deriva dalla modalità di preparazione. La preparazione è molto semplice: si fa soffriggere con un po' di olio cipolla e lardo (o pancetta grassa). Nel frattempo si cuociono dei taglioni in acqua e sale, si scola l'acqua in eccesso lasciando, comunque, il piatto un po' brodoso e si versa nella pentola il lardo e la cipolla soffritti, aggiungendo del pepe. L'olio caldo versato nell'acqua provoca una grande quantità di vapore, da qui il nome con “la Bomba”.

© Riproduzione Riservata.