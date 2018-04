IL COMPAGNO DON CAMILLO/ Su Rete 4 il film con Fernandel (oggi, 1 aprile 2018)

Il compagno don Camillo, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 1 aprile 2018. Nel cast: Fernandel, Gino Cervi e Graziella Granata, alla regia Luigi Comencini. Il dettaglio della trama.

01 aprile 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Rete 4

NEL CAST FERNANDEL E GINO CERVI

Il compagno don Camillo, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 1 aprile 2018 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia che è datata 1965 con produzione interamente italiana. La pellicola che si ispira alla saga di Don Camillo e Peppone è stata diretta da Luigi Comencini ed è ascrivibile al genere della commedia all'italiana. Il cast è il solito dei film di Don Camillo, esso vede Fernandel interpretare il parroco e Gino Cervi il sindaco di ispirazione comunista. La pellicola anche per la sua vetustà di produzione è stata già trasmessa parecchie volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani, essa viene nuovamente mandata in onda questa sera su Rete 4. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL COMPAGNO DON CAMILLO, LA TRAMA DEL FILM

E il 1964 e anche a Brescello i tempi cambiano. Il periodo è quello delle elezioni amministrative, nella consultazione Peppone viene rieletto con una maggioranza veramente schiacciante, maggioranza che mette di cattivo umore il parroco del paese che spingeva in maniera neppure troppo nascosta per la Democrazia Cristiana. I primi guai arrivano fin dal discorso di insediamento, il sindaco presenta ai suoi concittadini un trattore generosamente donato dal regime comunista, l'attrezzo non ne vuole sapere di ripartire fino a quando non viene benedetto da Don Camillo. La situazione mette in ridicolo Peppone che nella prima seduta di consiglio comunale viene redarguito, come avveniva nei film precedenti, duramente dal parroco. Tutto il film si dipana negli scontri tra quelli che sono due amici-nemici, con entrambi che cercano di accalappiarsi le simpatie dei propri compaesani, ma che in fondo vogliono solamente il bene del loro piccolo centro. Il finale della pellicola è dedicato al viaggio che Peppone fa nella sua grande Russia un viaggio che viene replicato da quello di Don Camillo verso gli Stati Uniti d'America. Come spesso accade non tutto è come quello che si vede, alla fine infatti si scopre un ricatto di Peppone nei confronti del prelato, immortalato in una fotografia non proprio edificante. I due però anche questa volta riusciranno ad accordarsi, e nel finale lo spettatore li vedrà andare via assieme abbracciati fraternamente.

© Riproduzione Riservata.