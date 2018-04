LA DONNA DEL WEST/ Su Rete 4 il film con Doris Daye Peter Graves (oggi, 1 aprile 2018)

La donna del west, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 1 aprile 2018. Nel cast: Doris Day, Peter Graves, George Kennedy, alla regia Andrew V. McLaglen. Il dettaglio.

01 aprile 2018 Cinzia Costa

il film western nel primo pomeriggio di Rete 4

NEL CAST DORIS DAY

La donna del west, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 1 aprile 2018 alle ore 14,05. La programmazione di Rete 4 per questa domenica di Pasqua, 1 aprile 2018, prevede la messa in onda del film di genere western La donna del West con il titolo in lingua originale The Ballad of Josie. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1968 prodotta dalla casa cinematografica Universal con alla regia Andrew V. McLaglen mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Harold Swanton. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Frank De Vol, il direttore della fotografia è Milton R. Krasner ed i costumi che sono stati indossati dai vari attori sul set sono stati disegnati e confezionati da Jean Louis. Nel cast sono presenti diversi attori molti noti all’epoca tra gli appassionati del genere come Doris Day, Peter Graves, George Kennedy, Andy Devine e William Talman. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA DONNA DEL WEST, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

In un piccolo villaggio del vecchio West vive una giovane, bella e caparbia donna di nome Josie. Per lei la vita non è per nulla facile, suo marito è venuto tragicamente a mancare ed ora è costretta a darsi da fare praticamente 18 ore al giorno per reperire il necessario per vivere per lei e l’adorata figlia. In particolare Josie lavora come cameriera presso il saloon della propria cittadina ma in ragione della scarsa paga offerta dal proprio padrone si vede costretta a trovare qualcosa di differente. Josie avendo ereditato dal marito una terra, prende in considerazione l’idea di utilizzarla per allevare un gregge di pecore. Si tratta di una vera e propria novità per quei tempi in quanto nessuna donna fino ad allora aveva mai pensato di cimentarsi da sola in una simile impresa. Le difficoltà sono molteplici a partire per l’appunto dalla reticenza degli altri cittadini e nello specifico di altri allevatori che ovviamente vedono in Josie una possibile concorrente in grado di rompere gli schemi tradizionali di questo settore economico. Josie cerca di tenere duro ed inoltre di raccogliere il sostegno delle altre donne presenti nella cittadina mettendo in piede una sorta di crociata contro una forma di maschilismo. Poco alla volta l’appoggio delle donne permette a Josie di bloccare le possibile rappresagli di alcuni uomini ma non nel caso di Arch, un allevatore concorrente che cerca in ogni modo di far dissuadere la donna dal proprio intento. Non riuscendo a trovare un modo convincente, Arch decide di passare alle cattive maniere ed in particolare organizza una vera e propria mattanza che ha come obiettivo quello di sterminare il gregge della povera Josie. Quest’ultima riuscirà a mettere in salvo il proprio avvenire?

