LADYHAWKE/ Su Rai 4 il film con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer (oggi, 1 aprile 2018)

Questa sera, domenica 1° aprile, alle 21.00 su Rai 4 va in onda il film Ladyhawke diretto da Richard Donner. Nel cast: Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer.

01 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Ladyhawke, una scena del film

NEL CAST RUTGER HAUER

Il film del 1985 “Ladyhawke” viene proposto questa sera, domenica 1° aprile, da Rai 4 alle ore 21.00. Protagonisti assoluti di questo film sono Rutger Hauer (il replicante Roy Batty in Blade Runner) e la bellissima Michelle Pfeiffer, reduce in quegli anni dal successo di “Scarface” del 1983, al fianco di uno strepitoso Al Pacino. Assieme a loro un giovanissimo Matthew Broderick, solamente un anno prima giovane talento nella pellicola “Starwars - giochi di guerra”. In “Ladyhawke” compare anche l’attore Alfred Molina, di origini ispaniche e scuola teatrale londinese, che negli anni si affermerà in pellicole come “Il codice da Vinci” o “La Pantera Rosa”, ma ancor di più in “Chocolat” accanto a Juliette Binoche e Johnny Depp. Ma ecco la trama del film di Richard Donner.

LADYHAWKE, LA TRAMA DEL FILM

Etienne Navarre (Rutger Hauer), ex comandante delle guardie reali della fortezza di Aguillon, aiuta a fuggire dai soldati il giovane ladruncolo Philippe 'il topo' Gaston (Matthew Broderick), salvandolo dalla forca. Navarre ha sempre con sé uno splendido esemplare di poiana rossa ma non è dedito alla falconeria e ciò stuzzica la curiosità di Philippe. Il giovane è riconoscente all'ex capitano e gli offre i suoi servizi: Philippe è riuscito a fuggire dalle prigioni di Aguillon e Navarre necessita del suo aiuto per intrufolarsi nella città fortificata e compiere la sua vendetta, uccidere il Vescovo. Ma Philippe è un ladruncolo di campagna e, disonorando i suoi servigi, cerca la fuga da Navarre durante la notte, ma viene fermato da un grosso lupo nero. Improvvisamente il lupo si tranquillizza: una giovane e bellissima dama compare dal nulla e a quella vista la feroce bestia diviene docile come un agnellino. Philippe scopre presto la verità: Navarre è il lupo di notte, la bella Isabeau D'Anjou è la poiana di giorno, amanti condannati da un sortilegio operato proprio dal vescovo…

