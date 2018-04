LE CROCIATE-KINGDOM OF HEAVEN/ Su Rete 4 il film con Orlando Bloom (oggi, 1 aprile 2018)

Le crociate - Kingdom of Heaven, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 1 aprile 2018. Nel cast: Orlando Bloom, Eva Green e Jeremy Irons. La trama del film nel dettaglio.

01 aprile 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE LIAM NEESON

Le crociate - Kingdom of Heaven, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 1 aprile 2018 alle ore 23,40. Una pellicola drammatica e d'azione uscita nelle sale cinematografiche nel 2005, è pronta ancora una volta, a tentare i telespettatori sul piccolo schermo con l'ennesima trasmissione questa volta nella fascia dei 'Bellissimi' di Rete 4 con inizio alle ore 23,40 di questa serata di Pasqua. Il film, è stato diretto da Ridley Scott, protagonista dietro le cineprese di molti kolossal di successo come 'Alien', 'Blade Runner', 'Hannibal', 'Il Gladiatore' e decine di altri successi di critica e botteghino, nonostante le tante candidature agli Oscar, Scott non ha mai posto la statuetta nella sua bacheca di regista, solamente una volta, ma come produttore di una commedia musicale, ' Sopravvissuto - The Martian', un torto che dovrà essere sanato dalle Academy specifiche. Un cast stellare quello proposto con protagonista assoluto l'attore Orlando Bloom, pirata dei Caraibi e elfo dalle mille frecce, uno dei neo-eroi del cinema, al suo fianco la bella Eva Green (stupenda nella serie TV 'Penny Dreadful' o nel recente film diretto da Tim Burton, uno dei migliori dell'ultimo corso del regista, 'Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali', un'attrice che merita molta più attenzione da parte dei produttori cinematografici di quella sin'ora ricevuta. Nel cast de 'Le Crociate' si ritrovano anche l'ottimo Jeremy Irons, Liam Neeson e un altro elfo, Celeborn, marito di dama Galadriel nel 'Signore degli anelli', l'attore Marton Csokas, il britannico David Thewlis, già al fianco di Brad Pitt in 'Sette anni in Tibet' o al fianco di Leo di Caprio in 'Poeti dall'inferno'. Un cast che non necessita di ulteriori lode, ben assortito dalla produzione 20th Century Fox. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LE CROCIATE - KINGDOM OF HEAVEN, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Baliano di Ibelin (Orlando Bloom) è un francese nobile da poco vedovo, la bella moglie è deceduta e Baliano non trova ragione per cui continuare a vivere, sin quando il padre gli offre di recarsi per gestire i propri terreni in Gerusalemme. Il padre Goffredo di Ibelin (Liam Neeson), muore però poco prima della loro partenza in Terra Santa, muore in Sicilia e Baliano dovrà quindi recarsi a Gerusalemme da solo, un'avventura per lui inaspettata e non del tutto voluta. Le contingenze della vita lo vogliono in Terra Santa e, giunto sul posto, inizierà per lui una nuova fase esistenziale nella quale dovrà espiare l'omicidio (motivo per cui il padre morì in seguito ad una ferita in duello nel difendere il figlio) di un prete siciliano coinvolto nel furto di un crocifisso argenteo di sua moglie già defunta, uno sciacallaggio che Baliano non tollerò, ligio e fedele cristiano e marito affranto. Baliano sarà quindi a capo dei soldati del padre, al fianco di re Baldovino IV nel tentativo di difendere la Città più santa al mondo dagli attacchi degli 'infedeli' musulmani capeggiati dal Saladino, il più grande guerriero che le Crociate ricordino, un vero terrore per tutti gli scudo-crociati e i Templari di Gerusalemme.

