Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet/ Su Rai Movie il film con Helena Bonham Carter (oggi, 1 aprile 2018)

Questa sera, domenica 1 aprile, su Rai Movie va in onda il film Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet, diretto dal regista francese Jean-Pierre Jeunet. Nel cast Helena Bonham Carter.

01 aprile 2018 Redazione

Lo straordinario viaggio di T. S. Spivet, una scena del film

Alla regia Jean-Pierre Jeunet

Nel prime time pasquale, domenica 1 aprile 2018, Rai Movie propone dalle ore 21,10, il film “Lo straordinario viaggio di T. S. Spivet”, prodotto nel 2013 congiuntamente da Francia e Canada grazie a Epithète Films e Tapioca Films. Alla regia Jean-Pierre Jeunet, un regista che ha cambiato il modo di 'fare' cinema quando, nel 2001, realizzò quel meraviglioso gioiello di minimalismo cinematografico intitolato “Il favoloso mondo di Amélie” (titolo originale: Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain). Da quel momento Jeunet si è rivelato al cinema affermando al sua arte e il suo cinema delicato e onirico. Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con pellicole come “Una lunga domenica di passioni”, ancora una volta Audrey Tatou nel cast. È strana la carriera di Jeunet, rivelatosi con un film crudo come 'Alien - la clonazione', eppure la sua regia è composta da tenere storie che oggi lo consacrano come il principe delle piccole storie e dei grandi sogni. Nel cast di “Lo straordinario viaggio di T. S. Spivet” l’unica presenza conosciuta è Helena Bonham Carter. La parte principale vede invece il piccolo Kyle Catlett, poi nel cast del remake di “Poltergeist”.

Lo straordinario viaggio di T. S. Spivet, la trama del film

T.S. Spivet è un piccolo genio che vive nelle campagne del Montana. Il suo universo è composto dalle grandi praterie e dalle montagne che dipingono gli scenari fantastici del mid-west americano. È timido, obbediente, ma ha un dono: quello di amare la scienza e il suo destino di inventore in erba lo porterà a scoprire un apparecchio in grado di produrre energia grazie al moto perpetuo, una scoperta che rivoluziona la sua vita e, probabilmente, rivoluzionerà la vita di miliardi di persone. La mamma è entomologa, un po' sopra le righe, leggermente egoista e presa dai suoi insetti, il padre è il classico cow-boy delle grandi praterie, la sorella vive il suo sogno di divenire reginetta di bellezza, il fratello gemello eterozigote lo stuzzica canzonandolo per la sua propensione seriosa alla scienza. Ma il dono di T.S. è davvero quasi miracoloso: la macchina del moto perpetuo funziona e l'istituto Smithsonian di Washington, lo contatta per annunciargli che ha vinto il premio come scienziato dell'anno. T.S. si finge adulto al telefono e decide, all'insaputa della famiglia, di mettersi in viaggio in solitaria attraversando, non senza incorrere in pericoli, gli States in direzione Washington. La famiglia è in allarme: il piccolo T.S. è sparito, inizia quindi la ricerca…

